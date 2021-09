Tracker d’échange à grande vitesse ChangeNow NOW – universel, analytique et gratuit

ChangeNow, un échange de crypto-monnaie à grande vitesse, a annoncé le lancement de sa nouvelle application NOW Tracker dans un communiqué de presse. La nouvelle application de suivi de portefeuille est destinée à fournir aux utilisateurs des ressources pour gérer leurs actifs en temps réel.

Comment fonctionne NOW Tracker

NOW Tracker collecte des données à partir des adresses publiques des devises pour fournir aux utilisateurs des informations jusqu’à la seconde sur la performance de leurs actifs. L’application fonctionne avec les portefeuilles chauds et froids.

Certaines des caractéristiques notables incluent :

Suivi manuel des crypto-monnaies Ventilations des camemberts Capitalisation boursière des 200 principaux actifs cryptographiques Soldes affichés dans près d’une douzaine de devises fiduciaires

Mike Ermolaev, responsable des relations publiques de ChangeNOW, a déclaré dans le communiqué de presse :

«Notre objectif principal en ajoutant de nouveaux éléments à l’écosystème ChangeNOW est de couvrir toutes les bases pour nos utilisateurs, afin que, quels que soient leurs besoins en matière de cryptographie ou leurs questions, nous puissions les aider. Nous voulons que l’expérience ChangeNOW soit complète, un système où les utilisateurs peuvent résoudre n’importe quelle requête sans la quitter. Et notre lancement de NOW Tracker est un grand pas vers cet objectif. »

MAINTENANT Tracker est gratuit !

Le NOW Tracker a terminé avec succès une phase de test bêta et y a apporté quelques “touches finales” en fonction des commentaires des utilisateurs, a déclaré la société dans son communiqué de presse. L’application est désormais largement disponible gratuitement pour les utilisateurs Android via Google Play et les utilisateurs iOS via l’App Store.

Aucune inscription n’est requise et l’application ne stocke pas non plus de données personnelles. Ceci est cohérent avec tous les autres produits de l’écosystème ChangeNOW, y compris le portefeuille NOW non dépositaire.

La direction reste déterminée à ajouter de nouvelles fonctionnalités au fil du temps, qui incluront des capacités de suivi de l’historique des soldes. Les utilisateurs peuvent s’attendre à ce que de nouvelles fonctionnalités et améliorations soient ajoutées toutes les deux à trois semaines. Ermolaev a ajouté :

“Un aspect clé des mises à jour est notre désir de fournir à nos utilisateurs un tracker qui a été intégré à tous les principaux échanges cryptographiques de l’industrie et qui dispose également d’un fil d’actualités complet.”

