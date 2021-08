Tracker HMS Queen Elizabeth EN DIRECT : La fierté de la flotte britannique « traquée » par les sous-marins nucléaires chinois | Royaume-Uni | Nouvelles

in

La Royal Navy a déclaré sur son site Internet : « Le HMS Queen Elizabeth est le navire le plus grand et le plus puissant jamais construit pour la Royal Navy.

“Ce navire de guerre impressionnant est capable de transporter jusqu’à 40 avions.

« En plus d’armes et de systèmes de communication à la pointe de la technologie, le HMS Queen Elizabeth dispose de cinq gymnases, d’une chapelle et d’un centre médical.

“Le pont d’envol du HMS Queen Elizabeth s’étend sur un énorme quatre acres et sera utilisé pour lancer le redoutable nouveau jet rapide F35 Joint Strike Fighter.

« Quatre avions de chasse peuvent être déplacés du hangar au poste de pilotage en une minute seulement.

“Les deux hélices du navire pèsent 33 tonnes chacune. Le groupe motopropulseur derrière elles génère suffisamment d’énergie pour faire fonctionner 1 000 voitures familiales.”