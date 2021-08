Tracker Twitter de réapprovisionnement de la PS5: c’est maintenant plus facile chez Walmart, Best Buy et GameStop

L’actualité du réapprovisionnement de la PS5 est sans équivoque cette semaine, et si vous suivez notre La PS5 réapprovisionne le tracker Twitter Matt Swider – et activez les notifications d’alertes pour le prochain réapprovisionnement de la PS5 – vous savez quelle est cette nouvelle : il est officiellement plus facile d’acheter une console PlayStation 5, surtout si vous recevez les alertes de Matt. À compter d’aujourd’hui, le 13 août, il y a eu cinq réassorts massifs cette semaine: Walmart a publié deux fois le stock PS5 hier, Best Buy a glissé un réapprovisionnement PS5 entre les deux, Antonline avait des packs de disques PS5 et Sams’s Club a eu une baisse de PS5 du jour au lendemain. Cela représentait plus de 3 000 personnes achetant la PS5 via les alertes Twitter de Matt – 73 000 au total en six mois – et nous n’avons pas terminé. La semaine prochaine devrait voir un réapprovisionnement GameStop PS5, selon nos sources exclusives.

Voici comment obtenir ces alertes de réapprovisionnement PS5 :

Instructions de réapprovisionnement de la PS5

► Quand? Suivez le suivi Twitter de Matt Swider pour réapprovisionner la PS5 et activez les notifications pour des alertes de réapprovisionnement instantanées.

► N'achetez jamais auprès d'autres utilisateurs de Twitter – jamais. Ce sont toutes des arnaques. N'achetez que dans les magasins américains. Personne ne vendra une PS5 pour seulement 550 $.

► Besoin d’aide ? Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Matt Swider pour un coaching en direct et des mises à jour vidéo chaque fois qu’un réapprovisionnement PS5 et Xbox Series X est annoncé.

Instructions: Activez les notifications pour des alertes instantanées de réapprovisionnement PS5.

Actualité du réapprovisionnement de la PS5 : à quand le prochain réapprovisionnement de la PS5 ?

Les nouvelles du réapprovisionnement de la PS5 sont arrivées à un crescendo cette semaine, sans date de réapprovisionnement avant jeudi, ce qui signifie que les clients impatients cherchaient à acheter leur console sur eBay, StockX et d’autres revendeurs pour environ 800 $ ou plus.

Mais il devient de plus en plus facile d’acheter la PS5 aux États-Unis, selon nos experts en réapprovisionnement, et en attendant simplement jusqu’à jeudi, nous avons obtenu quatre alertes de réapprovisionnement PS5 différentes l’une après l’autre. La demande a chuté, même si l’offre de consoles PS5 de Sony reste faible. Remarque : nous prévoyons une reprise de la demande en octobre jusqu’à Noël.

Le Sam’s Club a commencé le rassemblement de réapprovisionnement de la PlayStation 5 à 00h30 jeudi et Antonline avait des packs de réapprovisionnement de la PS5 lorsque tout le monde s’est réveillé pour la première fois. Cela a été suivi d’une annonce surprise de réapprovisionnement de Walmart PS5 à midi et à 21 h HAE le même jour. Entre les deux, Best Buy avait la console après trois semaines de silence.

Walmart et Best Buy avaient le disque PS5 à 499 $ et le PS5 numérique à 399 $ pour le PDSF, tandis que Sam’s Club et Antonline ont vendu des lots à leur valeur nominale. Les seuls magasins aux États-Unis dont nous n’avons pas entendu parler étaient GameStop et Target, et c’est une bonne nouvelle.

Il y a un réapprovisionnement PS5 GameStop attendu la semaine prochaine, selon nos sources. Il est trop tôt pour dire quel jour et nous ne sommes pas prêts à confirmer les détails du réapprovisionnement (ils ne sont pas complètement verrouillés par plusieurs sources), mais c’est une grande nouvelle. Target a récemment effectué un réapprovisionnement de la PS5 toutes les trois semaines vers 7 h 40 HAE, et la fin de la semaine prochaine serait la date et l’heure de réapprovisionnement que nous attendons – si cela se produit la semaine prochaine.

La PS5 réapprovisionne le tracker Twitter pour GameStop

Prochaine date de réapprovisionnement de la PS5 sur GameStop : Peut-être cette semaine (tous les 7 à 15 jours)Dernière date de réapprovisionnement de la PS5 sur GameStop : 3 août 2021 à 11h00 HAEMéthode d’achat/expédition : En ligne uniquement, expédié sous 3 à 5 joursComment acheter la PS5 sur GameStop : Suivez le suivi de réapprovisionnement PS5 Matt Swider

Nous n’arrêtons pas de dire aux personnes qui suivent notre tracker Twitter de réapprovisionnement PS5 que GameStop est le magasin le plus simple pour acheter la console Sony simplement parce qu’il vend des packs et facture 15 $ de frais d’adhésion pour le premier accès (lire : accès uniquement parce qu’ils se vendent avant tout le monde a une chance). Cela crée une petite barrière pour bloquer les revendeurs.

Cela fonctionne, et récemment, nos nouvelles exclusives sur le réapprovisionnement de GameStop PS5 sont d’actualité depuis trois semaines: nous savons souvent exactement à quelle date GameStop aura un réapprovisionnement des consoles de nouvelle génération. Cela a toujours été entre 7 et 15 jours, selon nos efforts de suivi, et cela signifie que nous verrons les consoles d’ici mercredi prochain, le 18 août. Assurez-vous simplement de payer les frais annuels de 15 $ pour être membre PowerUp Rewards Pro d’ici là.

La PS5 réapprovisionne le tracker Twitter sur Target

Prochaine date de réapprovisionnement de la PS5 à Target : Probablement la fin de la semaine prochaineDernière date de réapprovisionnement de la PS5 chez Target : 30 juillet 2021 à 7 h 38 HAEMéthode d’achat/expédition : En ligne uniquement, retrait le jour même en magasinComment acheter la PS5 auprès de Target : Suivez le suivi de réapprovisionnement PS5 Matt Swider

Mettre à jour: Notre tracker Twitter de réapprovisionnement PS5 a récupéré un petit lot de stock PS5 vendu localement dans quelques magasins individuels cette semaine. Mais nous avons détecté que ces consoles étaient trop peu nombreuses pour être une vraie goutte – et beaucoup de ceux qui ont commandé ont vu la leur annulée. Pourquoi? Parce que cela fait une semaine et demie depuis le dernier réapprovisionnement de la PS5 au magasin; quiconque n’avait pas récupéré sa console à ce moment-là l’avait redirigé vers l’inventaire pour quelqu’un d’autre. D’après notre suivi, ce n’était que dans quelques magasins avec encore moins de consoles.

Nous avions l’habitude d’avoir des nouvelles exclusives sur notre flux de suivi Twitter concernant les dates de réapprovisionnement de Target PS5. Désormais, Target aime surprendre tout le monde sans faire circuler de notes internes qui sont divulguées. Mais nous avons toujours des sources dans les magasins Target individuels qui nous disent quand ils reçoivent des stocks, et ils ont généralement suffisamment de consoles Sony PS5 « compatibles avec un réapprovisionnement » toutes les trois semaines.

Target est récemment passé au lancement des réapprovisionnements le vendredi, n’utilisant auparavant les dates de réa l’heure populaire étant à quelques minutes de 7 h 40 HAE (la dernière heure de réapprovisionnement de la PS5 était de 7 h 38 HAE, par exemple).

Il y a beaucoup à aimer à propos d’acheter chez Target, car les publications du tracker Twitter sur PS5 de Matt Swider se remplissent de réponses de personnes montrant leurs photos de console en main, car Target permet le ramassage des commandes en ligne le jour même. Comme tous les détaillants, si vous vous rendez en magasin, les employés refuseront de vous en vendre un en personne.

La PS5 réapprovisionne le tracker Twitter pour Amazon

Prochaine date de réapprovisionnement de la PS5 sur Amazon : A venir en aoûtDernière date de réapprovisionnement de la PS5 sur Amazon : 21 juillet 2021 à 10 h 10 HAEMéthode d’achat/expédition : En ligne uniquement, expédié sous 1 à 3 joursComment acheter la PS5 sur Amazon : Suivez le suivi de réapprovisionnement PS5 Matt Swider

Notre tracker Twitter de réapprovisionnement PS5 Matt Swider est prêt pour le prochain réapprovisionnement d’Amazon, car le détaillant en ligne n ° 1 doit lancer des commandes de consoles pour août – il a généralement un réapprovisionnement PlayStation 5 une fois par mois et nous n’avons pas vu la PS5 en stock depuis fin juillet.

Amazon est si populaire que chaque fois qu’il a un réapprovisionnement PS5, ses pages de paiement se bloquent généralement avec de nombreuses personnes voyant des erreurs 404 (avec de jolies photos de chiens). L’astuce pour acheter la PS5 sur Amazon consiste à sélectionner “Ajouter à la liste” chaque fois que le bouton normal d’ajout au panier ne fonctionne pas. À partir de là, une fenêtre contextuelle apparaît et vous pouvez sélectionner “Afficher la liste” et l’ajouter à votre panier à partir de là, loin de la page principale du produit qui est martelée par le trafic.

Amazon choisit généralement une ou deux fois pour un réapprovisionnement : soit le matin (entre 10h et 11h EDT) soit au milieu de la nuit (juste après 3h EDT). Il y a eu une circonstance particulière dans laquelle Amazon a choisi 12 h HAE pour son réapprovisionnement nocturne PS5 afin de se rattacher aux trois dernières heures d’Amazon Prime Day.

Deux choses importantes : À partir des modèles de date et d’heure de réapprovisionnement en va-et-vient de la PS5, nous serons peut-être prêts pour un réapprovisionnement nocturne de la PS5 en août, mais notre tracker Twitter sera prêt pour cela. De plus, pour chaque autre réapprovisionnement, Amazon a PS5 Disc et Digital, puis juste Digital la prochaine fois. Ce prochain cycle devrait avoir les deux versions de la console.

D’autres détaillants PS5 suivis sur Twitter

Nous suivons toujours les nouvelles de réapprovisionnement de la PS5 de Walmart et de Best Buy, mais parce que les deux avaient juste beaucoup de consoles PS5 sous la main cette semaine, nous n’attendons pas trop de nouvelles de l’un ou l’autre des détaillants américains.

Nous suivons constamment plus d’une douzaine de détaillants aux États-Unis sur Twitter en ce qui concerne le stock de PS5, donc c’est loin d’être la liste complète. Nous surveillons également les dates de réapprovisionnement chez Newegg, Costco, Antonline et Sam’s Club. Sony PlayStation Direct, la boutique officielle de la marque PlayStation 5, doit également être réapprovisionné, mais a considérablement ralenti l’offre d’inventaire.

Les magasins en ligne comme Silicon Nerd n’ont livré de consoles à aucun de nos abonnés, vous ne devriez donc pas acheter là-bas jusqu’à nouvel ordre (et peut-être essayer de récupérer votre argent). Nous continuerons à mettre à jour cette liste afin que vous ayez les meilleures chances d’obtenir une console PS5 avant la date limite d’octobre imminente pour acheter la PS5.