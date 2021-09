Tracklib annonce l’achèvement d’un tour de table de 12,2 millions de dollars

Crédit photo : Markus Winkler

En juin 2020, Tracklib a levé 4,5 millions de dollars auprès d’investisseurs dont Sony (via son Fonds d’innovation) et le co-fondateur de Spinnin ‘Records Eelko van Kooten. Aujourd’hui, la start-up suédoise d’échantillonnage de musique a obtenu un financement supplémentaire de 12,2 millions de dollars.

Tracklib, sept ans, vient d’annoncer sa dernière augmentation de plusieurs millions de dollars, dirigée une fois de plus par le Sony Innovation Fund. D’autres investisseurs existants ont également contribué à la tranche de 12,2 millions de dollars, tout comme de nouveaux supporters comme le joueur à la retraite de la NBA (et l’analyste actuel de la NBA sur TNT) Baron Davis et plusieurs family offices basés en Europe.

Il convient de noter que le Sony Innovation Fund a également des intérêts dans la « plate-forme de diffusion multimédia intelligente » MainStreaming et le service de création musicale LANDR, parmi toutes sortes d’entreprises en dehors de l’espace musical.

S’adressant à l’achèvement du cycle de financement dans un communiqué, le co-fondateur et PDG de Tracklib, Pär Almqvist, a déclaré : des créateurs de musique.

« Les échantillons de musique originale font partie intégrante de la façon dont les artistes et les producteurs font de la musique, quel que soit le genre, et nous avons été des pionniers en connectant ces créateurs à d’importants catalogues de musique d’une manière simple, légale et abordable », a conclu le propriétaire de Cultivat3 et directeur de création.

Le baron Davis, qui a soutenu la société de récompenses Bitcoin Lolli plus tôt cette année et a exprimé son intérêt pour la création d’un marché de jetons non fongibles (NFT), a ajouté : « Un outil incroyable pour les créateurs. C’est de la drogue pour moi en tant que créateur et DJ. Cela m’a donné la confiance nécessaire pour travailler sur mes propres projets et sortir une partie de ma musique. Je peux écouter des extraits, voir ce que les autres ont mis là-bas et vibrer sur Tracklib.

Des échantillons prétendument non autorisés ont alimenté un certain nombre de poursuites dans l’industrie de la musique ces dernières années, y compris des confrontations juridiques impliquant Kanye West, Nicki Minaj et Tracy Chapman, Jay-Z et Beyonce et Drake. Fait intéressant, une cour d’appel dans cette dernière décision a conclu que l’utilisation par Drake de « Jimmy Smith Rap » dans « Pound Cake/Paris Morton Music 2 » (sans consentement préalable) constituait un usage loyal.

Dans d’autres nouvelles sur le financement, Katy Perry, The Chainsmokers et Nas font partie des artistes qui ont récemment rejoint un tour de table de 5 millions de dollars pour la plateforme de streaming musical Audius, tandis que The Weeknd a participé en juillet à un tour de table de 2 millions de dollars pour la musique personnalisée. service Songfinch.

La société de musique numérique basée à Hong Kong Allsaints Music Group aurait levé 60 millions de dollars il y a environ un mois, à la suite d’une série D de 50 millions de dollars de la plate-forme de distribution et de distribution de licences musicales Songtradr et d’une augmentation de 63 millions de dollars de la start-up de musique-NFT OneOf.