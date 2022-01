Tracklist et date de sortie prévues explorées

The Weeknd sort enfin un nouvel album ! Alors que nous explorons sa date de sortie, nous examinerons également certaines des listes de chansons qui devraient figurer dans « Dawn FM »

Les fans attendaient depuis longtemps que The Weeknd publie de la nouvelle musique. Même si le chanteur avait laissé des indices subtils sur ses réseaux sociaux, il n’a confirmé la nouvelle qu’aujourd’hui.

Maintenant, avec la nouvelle musique enfin en route, les fans attendent avec impatience que The Weeknd publie un extrait ou publie au moins une chanson de l’album.

Quand sort Dawn FM ?

L’album sortira le vendredi 7 janvier.

Le chanteur avait taquiné le prochain album avec un teaser qu’il avait publié sur ses plateformes de médias sociaux. Dans ce document, The Weekend a révélé que le ‘Dawn FM’ est « un nouvel univers sonore de l’esprit du Weeknd ».

Dans la vidéo, The Weeknd peut être vu dans une tenue entièrement noire, s’éloignant du costume rouge qu’il avait porté pour promouvoir « After Hours ». Pour le moment, on ne sait pas pourquoi The Weeknd a choisi un look entièrement noir.

La tracklist prévue explorée

Pour le moment, The Weeknd n’a pas confirmé la tracklist de « Dawn FM ». Cependant, selon Genius, on peut s’attendre à quelques chansons.

Le point de vente note: « Cette liste de chansons n’est pas confirmée. Il est compilé de singles récents, d’extraits et de titres de chansons provenant de services de streaming, de PRO et de médias sociaux. C’est purement spéculatif et n’a pas été confirmé par l’artiste.

Voici les tracklists mentionnées :

Prenez mon souffle Sacrifice Y a-t-il quelqu’un d’autre ? Chaque ange est terrifiant Dawn FM Je l’aime quand tu es en colère Prends mon souffle déjà le temps (sous le soleil)

Artistes qui figureront dans l’album

Le prochain album mettra également en vedette un certain nombre d’artistes. The Weeknd l’avait confirmé dans son teaser publié plus tôt dans la journée.

Les chanteurs qui collaboreraient avec The Weeknd sont :

Quincy Jones Tyler, le créateur Lil Wayne Oneohtrix Point Never Jim Carrey

