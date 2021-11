Tracklist et premier aperçu du concert de BTS LA 2021 ‘PTD On Stage’ exploré

Après deux ans d’attente atroce, BTS ARMY peut enfin regarder le groupe sud-coréen deux fois nominé aux Grammy Awards interpréter certains des morceaux emblématiques de Map Of The Soul: 7, BE et plus. De « On » à une version orchestrale spéciale de « Black Swan », consultez la liste des chansons du BTS LA Concert 2021.

Le concert « Permission To Dance On Stage LA » de BTS commence à 19h30 PST le 27 novembre. Avant cela, les fans peuvent découvrir certaines des pistes que BTS jouera au Soundcheck au stade So-Fi à partir de 17 h 00 HNP (les portes ouvrent à 16 h 00 HNP).

Avant le concert de BTS LA 2021 à partir du 27 novembre, des centaines de fans se sont rassemblés à l’extérieur du stade So-Fi, et grâce à tout ce que BTS ARMY implique, les fans peuvent désormais s’attendre à un certain nombre de chansons qu’ils pourront certainement voir au concert le plus attendu de l’année.

LIRE LA SUITE : À quelle heure le BTS LA Soundcheck et le concert commencent et pouvez-vous le diffuser en direct ?

AMERICAN MUSIC AWARDS 2021 – Les AMA seront diffusés en direct du Microsoft Theatre à Los Angeles le dimanche 21 novembre à 20 h 00 HNE/PST sur ABC. (ABC via .) BTS

La tracklist du concert BTS LA 2021 explorée

À partir des extraits de vidéo partagés par BTS ARMY, les fans ont une idée complète de la liste de lecture de Bangtan pour le concert de LA. Bien que rien ne puisse préparer les fans à la version en direct de certains des morceaux du groupe le plus ancien de Billboard, voici un aperçu des morceaux auxquels BTS ARMY assistera à partir du 27 novembre.

‘AU‘

BTS s’extasie sur la version en direct du morceau « On » de « Map Of The Soul: 7″ qu’ils étaient prêts à jouer pour la tournée mondiale 2020. Enfin, BTS ARMY passera à « On » avec Bangtan Boys au stade SoFi.

2. Version orchestrale de ‘Black Swan’

BTS ARMY pourra également voir en direct ce joyau apprécié par la critique de ‘Map Of The Soul: 7’. Découvrez un extrait de la version orchestrale de «Black Swan» ci-dessous.

3. « Feu »

Il n’y a pas de retour au concert de BTS sans une performance en direct de « Fire ». Découvrez le clip ci-dessous.

4. « Bleu et gris »

La face B de « BE » la mieux classée faisant ses débuts au Billboard’s Hot 100 au numéro 13, « Blue And Grey » sera jouée en direct pour les fans au stade SoFi. Que la fête des larmes commence.

5. « Malaise »

Avec ‘Blue And Grey’, BTS interprétera la version live de ‘Disease’. Regardez cette vidéo de fans qui sautent sur « Disease » ici.

Selon les fans, les autres morceaux incluent, Stay, Young Forever, WAB : Eternal, ‘Answer : Love Myself, Life Goes On, Idol, Black Swan, DNA, Permission On Dance, Boy With Luv, Dynamite, Airplane Part 2, I Need U, Mon Univers, Maladie et Baepsae.

LIRE LA SUITE: Comment acheter des billets de streaming en direct pour le concert de BTS LA

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Liste des chansons pour PTD à LA : – AU

– FEU

– Bleu gris

– Rester

– Jeune pour toujours

– WAB : éternel

– Réponse : Je m’aime

– LGO

– Idole

– Cygne noir

– ADN

– PTD

– BWL

– Dynamite

– Avion pt.2

– J’ai besoin de toi

– Mon univers

– Maladie

– Baepsae — avɛʀʏ✯ || J-1 (@bts_avery7) 26 novembre 2021

Premier aperçu du concert de BTS à LA « Permission To Dance On Stage »

Pour le festival de musique BTS, le stade So-Fi de LA se prépare tout en violet alors que les fans se rassemblent à l’extérieur quelques jours avant « Permission To Dance On Stage ». Découvrez le premier aperçu du concert de BTS à LA ci-dessous.

Les fans ont même eu un aperçu de BTS sortir pour voir des fans à SoFi. Regardez ci-dessous.

Excité par le concert de LA de BTS 2021? BTS organisera un concert de quatre jours à partir du 27 novembre, jusqu’au 28 novembre et les deux premiers jours de décembre. Regardez le streaming en ligne du concert de BTS LA 2021 le 2 décembre à 19h30 PST / 22h30 HE.

Regardez la performance AMA 2021 de BTS marquant leur première scène en direct avec des fans dans les deux ans ci-dessous.

Dans d’autres nouvelles, à quelle heure commence le concert de LA de BTS 2021 et pouvez-vous le diffuser en direct ?