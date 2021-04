Tracksmith crée la capsule de course Bill Rodgers – WWD

Matt Taylor est un véritable étudiant de la course à pied.

Le cofondateur et directeur général de Tracksmith, basé à Boston, a étudié l’histoire du sport – des performances médaillées d’or à l’évolution des tissus et des détails qui conviennent le mieux aux athlètes de compétition et aux guerriers du week-end. Il a transformé sa passion en entreprise, créant Tracksmith en 2014 pour servir les coureurs avec du matériel de haute qualité pour leur entraînement et leur course.

Il n’est donc pas surprenant qu’il ait choisi aujourd’hui, alors que le marathon de Boston aurait débuté dans une année non pandémique, de dévoiler une collaboration avec le célèbre marathonien Bill Rodgers, qui a remporté la course sur route de Boston à quatre reprises, battant deux fois le record américain. (La course de cette année a été déplacée en octobre.)

Rodgers a également remporté le marathon de New York à quatre reprises, ainsi que le marathon de Fukuoka, et en 1977, il était le seul coureur à détenir des trophées de championnat pour trois marathons majeurs en même temps.

Taylor a déclaré que l’idée de la collection Tracksmith Bill Rodgers est née après avoir découvert sur eBay des pièces vintage de la collection Bill Rodgers & Company que l’athlète a créée en 1978. «Je suis descendu dans un terrier de lapin Bill Rodgers», a déclaré Taylor en riant , ajoutant qu’il a parcouru le site et acheté plusieurs pièces originales «intemporelles et classiques» dont des maillots, des shorts et des vestes. Il a découvert que Rodgers était un pionnier de nombreux tissus et détails qui sont devenus monnaie courante aujourd’hui. Cela comprend des silhouettes spécifiques aux femmes, des détails réfléchissants et du fil de coton-polyester conçu pour s’étirer.

Après avoir rencontré Rodgers, ils ont commencé à partager des histoires et ce que cela signifiait d’être «un entrepreneur et un athlète», ce qui a conduit à une conversation sur une collaboration potentielle.

«Matt et moi sommes comme des oiseaux d’une plume», a déclaré Rodgers. «Nous aimons tous les deux le sport et nous en savons tous les deux beaucoup sur l’histoire.»

Il a déclaré qu’avant les années 1970, les vêtements et les chaussures de course étaient «assez primitifs, il n’est donc pas étonnant que peu de gens voulaient sortir, surtout par mauvais temps. Vous aviez l’air ridicule, vous vous sentiez mal et c’était moche », a-t-il dit. Il a donc décidé de proposer des alternatives. Et bien que Bill Rodgers & Company soit «fermé et parti», il est heureux que Tracksmith l’ait utilisé comme guide pour une collection moderne avec des tissus mis à jour qui incluent un nouveau logo BR et fournissent également une plate-forme pour parler à la fois de son histoire et l’histoire du sport.

Les points forts de la collection Tracksmith Bill Rodgers incluent un coupe-vent inspiré d’une veste réfléchissante de la collection Rodgers avec une capuche amovible, une réflectivité à 360 degrés, une coque légère hydrofuge Schoeller et une doublure en filet. Il y a aussi un rugby à rayures jaunes et vertes d’après-course basé sur le maillot prêté à Rodgers par un barman de Boston après avoir abandonné le marathon de 1977 sur les Newton Hills et est allé dans un point d’eau local pour noyer ses chagrins. La version 2021 est 100% coton et présente une patte de boutonnage et des trous d’aération sous les bras.

D’autres styles pour hommes et femmes incluent un maillot en maille ouverte et un short d’entrejambe de 3 pouces qui s’inspirent du kit que Rodgers portait pour remporter le marathon de Boston de 1979, fabriqué à partir d’une maille jacquard en polyester filé avec une bande de tricot. La collection comprend également une casquette en tricot emblématique de Rodgers et des gants blancs, cette fois en laine mérinos.

Rodgers arborera sans aucun doute des pièces de la ligne lorsqu’il atteindra la ligne de départ lors des courses cette année. Aujourd’hui âgé de 73 ans, l’athlète a déclaré qu’il continuait de courir «à doses limitées», le semi-marathon étant sa plus longue distance ces jours-ci. Mais cela ne veut pas dire qu’il remporte toujours un trophée.

«Je cours depuis 57 ans et cela peut vous aider à garder votre santé, mais je ne peux pas rivaliser avec les meilleurs joueurs de 70 ans», a-t-il admis. «Je peux rivaliser avec la plupart d’entre eux, et parfois je peux gagner ma tranche d’âge, mais si vous avez commencé à courir à 55 ans et que vous le poussez vraiment, vous pouvez changer votre vie et devenir l’un des meilleurs. La porte est ouverte. Mais pour moi, Frank Shorter ou Greg Meyer, nous avons beaucoup de kilomètres sur notre corps. J’ai compté mes logs l’année dernière et j’ai parcouru 185 000 milles dans ma carrière. Cela fait beaucoup de kilomètres sur mon corps. J’adore toujours le sport, et ceux d’entre nous qui sont plus âgés, nous essayons.

Et il bat toujours le tambour pour son sport et d’autres pour vivre une vie longue et saine.

«La pandémie a été un coup dur pour nous tous. Mais si vous êtes cycliste ou coureur, si vous sortez, c’est une façon de lutter contre la pandémie, c’est comme ça que j’y pense. J’ai toujours cru au sport, c’est plus qu’un sport. L’essentiel n’est pas combien d’argent vous gagnez, mais comment vous vivez. »

Mais la finalité professionnelle de la course à pied a considérablement changé depuis que Rodgers et ses contemporains sont entrés dans l’histoire. Cela inclut la quête jusqu’ici insaisissable de briser deux heures dans un marathon sanctionné, un objectif que Nike Inc. a commencé à poursuivre en 2017 et a finalement atteint le 12 octobre 2019 lorsque Eliud Kipchoge a couru 1:59:40. Le moment du made-for-TV, cependant, n’a pas été reconnu car il ne répondait pas aux normes internationales de course.

Même ainsi, Rodgers estime que courir moins de deux heures dans des conditions réelles est possible un jour. «Vous ne pouvez pas dire non», dit-il. «Je pense que ça va être difficile, mais la compétition est tout. C’est le défi ultime – que peut faire un humain? Eliud Kipchoge et le grand coureur éthiopien, [Kenenisa] Bekele s’est rapproché, mais c’était plus facile parce qu’ils avaient du rythme, ils disent que les nouvelles chaussures valent 3 à 4% et que le sport a tellement changé pour être des courses par temps frais sur des parcours plats comme Berlin, Londres ou Chicago. Je pense que c’est passionnant. J’adore le défi et je pense que c’est possible, bien sûr.

Même si les coureurs les plus proches de battre ce record sont des non-Américains, Rodgers n’a pas encore abandonné la course américaine.

«Les Américains se débrouillent bien à une époque où le marathon mondial a été dominé par des coureurs principalement du Kenya et d’Éthiopie», a-t-il déclaré. «Il y a beaucoup de raisons différentes à leur succès: leur dynamisme, leur concentration, le sentiment qu’ils doivent être les meilleurs. L’Amérique a beaucoup de cela aussi, mais nous avons tellement d’autres sports en Amérique. Le Kenya et l’Éthiopie n’ont pas de football et de baseball et ces autres sports qui reçoivent tout cet argent et ce soutien.

«Mais si vous jetez un œil à Rio: Desi [Desiree Linden], Shalane [Flanahan], [Amy] Cragg, Meb [Keflezighi] et Galen Rupp [who won the bronze medal] – tout a très bien fonctionné. J’aimerais voir une médaille par équipe décernée au marathon, car c’est probablement le sport le plus compétitif au monde pour un individu et les Kenyans et les Ethiopiens sentent qu’ils doivent gagner, c’est une fierté naturelle. Et c’est difficile à affronter.

Tracksmith Bill Rodgers Collection sera disponible dès aujourd’hui sur le site de Tracksmith. Il se vendra entre 38 $ et 188 $. Au fil des ans, la marque a également créé des capsules pour d’autres légendes du sport, dont Bobbi Gibb, qui était en fait la première femme à courir le marathon de Boston, un an avant la plus célèbre Kathrine Switzer, ainsi que le Ted Corbitt, un Ultramarathoner noir des années 60 et 70. «Nous nous sentons un peu responsables de garder ces histoires vivantes et de perpétuer l’héritage du sport», a déclaré Taylor.