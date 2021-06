Tracksmith diffusera la première publicité lors des essais olympiques d’athlétisme – WWD

Tracksmith, une marque de course à pied basée à Boston, utilise les essais d’athlétisme américains qui se déroulent du 18 au 27 juin comme toile de fond pour sa première publicité télévisée. La publicité sera diffusée sur NBC le 18 juin lors de la diffusion en direct de l’événement par le réseau depuis Hayward Field à Eugene, Oregon, qui déterminera quels athlètes représenteront les États-Unis aux prochains Jeux olympiques de Tokyo.

La publicité a été écrite et narrée par Malcolm Gladwell, rédacteur pour The New Yorker et coureur de compétition dévoué qui a travaillé avec Tracksmith sur une série de projets créatifs depuis 2020. La publicité est destinée à célébrer l’esprit et l’histoire de l’athlétisme et puise son inspiration dans le film sportif de 1964, Tokyo Olympiad de Kon Ichikawa. Le spot a été réalisé par Emily Maye et produit par Farm League. Il présente les membres du programme de soutien amateur de Tracksmith exécutant le dernier entraînement difficile avant la course : un temps inférieur à 60 secondes sur 400 mètres pour les hommes et un temps inférieur à 30 secondes sur 200 mètres pour les femmes.

Tracksmith compte 30 athlètes participant aux essais ce mois-ci qui sont membres de son programme de soutien amateur, qui soutient les coureurs non parrainés avant les essais et la saison de compétition 2021. Au total, Tracksmith a soutenu plus de 100 athlètes dans une gamme de disciplines, y compris les sprints, les sauts, les lancers, les moyennes et longues distances. Hors piste, ce sont des enseignants, des doctorants, des ingénieurs, des analystes de sécurité, des coachs, des artistes et des parents.

Le programme de soutien amateur s’appuie sur le succès du programme OTQ de la marque pour les marathoniens, dans lequel 20 pour cent du terrain aux essais de marathon américains ont été soutenus par Tracksmith. Ce programme est géré par le quintuple olympien Nick Willis, responsable des athlètes de la marque.

« 2020 et 2021 ont été des années difficiles pour bon nombre de ces athlètes », a déclaré Willis. «Ils se sont battus pour atteindre la norme de qualification tout en naviguant dans l’incertitude de la pandémie et nous ont inspirés par leur engagement à courir au plus haut niveau. Nous sommes fiers de soutenir un si large éventail d’athlètes qui incarnent un amour profond pour le sport et la poursuite de l’excellence dans tous les aspects de leur vie. Personnellement, travailler avec ces athlètes a enrichi ma propre formation et ma passion pour la course à pied. J’ai hâte de les encourager à Eugene.

Matt Taylor, fondateur et chef de la direction de Tracksmith, a créé la marque en 2014 et a trouvé un créneau de production de produits de performance inspirés de l’histoire du sport pour les athlètes de compétition et les guerriers du week-end.

“C’est notre objectif depuis 2016 de faire une déclaration de marque majeure chez Eugene à la fois en termes d’athlètes sur la piste et dans notre narration”, a déclaré Taylor. « Travailler avec les athlètes de notre programme de soutien amateur a révélé non seulement la profondeur de l’excellence dans notre sport, mais également la nécessité de défendre ces athlètes, dont beaucoup ont été les plus durement touchés par les impacts de la pandémie et la réduction des effectifs dans la course industrie. Nous sommes fiers d’avoir joué un petit rôle dans leur parcours vers les essais et nous sommes impatients de continuer à soutenir les athlètes amateurs à l’avenir.