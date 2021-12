Tracy Oliver propose une mise à jour sur la suite de Tiffany Haddish (exclusif)

Tracy Oliver est de retour avec un projet mettant les amitiés à l’honneur. Harlem, la nouvelle série Amazon Prime Video du créateur de Girls Trip, suit quatre femmes noires d’une trentaine d’années vivant dans la section Harlem de New York alors qu’elles naviguent dans les rencontres, la vie et l’amour. La série met en vedette Meagan Good, Shoniqua Shandai, Grace Byers et Jerri Johnson dans les rôles principaux. Les quatre amis comptent sur leurs relations pour traverser les hauts et les bas de la vie en ville. C’est un thème similaire au smash au box-office d’Oliver en 2017.

« J’aime aussi explorer les amitiés au fil du temps et comment elles évoluent », a-t-elle déclaré à Pop Culture dans une récente interview. « Et donc, j’adorerais Harlem, s’il y a plusieurs saisons pour en quelque sorte … Et Sex and the City l’a très bien fait, mais montrez simplement quand le mariage et les enfants et d’autres choses commencent à entrer en scène, comment cela affecte vos principaux groupes d’amitié et tout ça. »

Alors que les fans d’Oliver sont heureux d’avoir une autre interprétation, ils attendent avec impatience la suite de Girls Trip. Le film a été le premier écrit par une femme noire à rapporter plus de 100 millions de dollars et presque immédiatement, il a été annoncé qu’il y aurait un suivi. Mais la production n’a pas encore commencé.

Lorsque Pop Culture a demandé une mise à jour, Oliver a poussé un long soupir. « Ce soupir est dû au fait que j’attends aussi, » admit-elle. « La dernière fois que j’ai parlé à Tiffany Haddish, elle m’a dit : « Fille, on fait ça ». si tout doit s’aligner un jour, mais cela doit être la disponibilité du casting et le budget doit fonctionner. Et si je peux être vraiment franc, c’est le budget qui explique pourquoi cela a été vraiment délicat. «

En attendant, Harlem est disponible sur Amazon Prime Video à partir du 3 décembre. Oliver est ravi que les téléspectateurs voient ce que l’émission a à offrir.

« Il y a beaucoup de liens et de camaraderie qui peuvent se produire avec des émissions comme celle-ci et j’écris en quelque sorte pour ce public. J’ai toujours été intéressé à faire rire les gens, à faire pleurer les gens, mais des larmes de joie, pas comme des larmes de douleur et de lutte, » elle a dit. « Mais juste parce que vous vous sentez bien avec vos amis, et en fin de compte, Harlem est une histoire d’amour entre femmes. Et ces histoires sont toujours importantes parce que je pense que les hommes et les femmes peuvent aller et venir de notre vie, mais notre les amis sont le ciment qui nous unit toujours. Et je pense que c’est un message précieux, et oui, je pense que c’est vraiment nécessaire. «