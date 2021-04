Avertissement: PRINCIPAUX SPOILERS À VENIR pour l’épisode 11 de Chicago PD Saison 8, intitulée « Signes de violence. «

Chicago PD a approfondi plus que jamais le personnage de Hailey Upton, avec un épisode qui a creusé dans son passé difficile à travers le contexte d’une affaire à enjeux élevés, tout en montrant également l’impact significatif de son passé sur son présent. L’actrice Tracy Spiridakos a expliqué comment « Signs of Violence » a préparé le terrain pour ce qui se passera ensuite pour Hailey après la scène finale émotionnelle, la relation Upstead avec Jay Halstead de Jesse Lee Soffer, et plus encore.