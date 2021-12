Trade Season et Jazz Hire Danny Ainge

Justin, Rob et Wos ouvrent sur une discussion sur l’état actuel de la ligue en ce qui concerne COVID-19 (01h00). Ensuite, ils examinent certaines des plus grandes questions qui les préoccupent avant la saison commerciale, y compris les destinations potentielles de Ben Simmons et si les Celtics devraient envisager de séparer Jayson Tatum et Jaylen Brown (07h00). Plus tard, ils réagissent à l’embauche par Jazz de Danny Ainge en tant que PDG (1:10:00).

Hôtes : Justin Verrier, Rob Mahoney et Wosny Lambre

Assistant de production : Jonathan Kermah

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS