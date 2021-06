Trade Talk : la Chine est désormais la deuxième destination d’exportation, derrière les États-Unis

Néanmoins, les exportations vers la Chine représentaient encore moins de la moitié de celles vers les États-Unis (21 milliards de dollars contre 52 milliards de dollars au cours de l’exercice 21), même si les expéditions vers la plus grande économie du monde ont diminué de près de 3 %.

La Chine a dépassé les Émirats arabes unis pour devenir la deuxième destination d’exportation de l’Inde au cours de l’exercice 21, derrière les États-Unis, pour la première fois de mémoire récente, malgré l’assaut de la pandémie de Covid-19 et un affrontement frontalier meurtrier.

Les données officielles ont montré que les exportations vers la Chine ont bondi de 28% au cours de l’exercice 21 par rapport à l’année précédente à plus de 21 milliards de dollars, tandis que celles vers les Émirats arabes unis ont plongé de 42% à près de 17 milliards de dollars. Alors que la poussée massive des infrastructures de la Chine l’a incitée à importer de gros volumes de minerai de fer et d’acier d’Inde, les Émirats arabes unis, touchés par la chute des prix du pétrole, ont réduit leurs achats au cours d’une année de pandémie. Les exportations totales de marchandises de l’Inde ont diminué d’un peu plus de 7 % lors de l’exercice précédent pour atteindre 291 milliards de dollars.

Néanmoins, les exportations vers la Chine représentaient encore moins de la moitié de celles vers les États-Unis (21 milliards de dollars contre 52 milliards de dollars au cours de l’exercice 21), même si les expéditions vers la plus grande économie du monde ont diminué de près de 3 %.

Plus important encore, les exportations de l’Inde vers la Chine devraient croître à un rythme rapide et soutenu pendant des années avant que le déséquilibre commercial massif ne soit quelque peu corrigé.

Y compris Hong Kong, considéré comme un proche de Pékin, le déficit commercial effectif de l’Inde avec la Chine est tombé à 49 milliards de dollars au cours de l’exercice 21, contre près de 55 milliards de dollars l’année précédente. Rien qu’avec la Chine, le déficit commercial est tombé à 44 milliards de dollars lors de l’exercice précédent, contre près de 49 milliards de dollars au cours de l’exercice 20.

Malgré cette baisse évidente en termes absolus, la part de la Chine dans le déficit commercial total des marchandises de l’Inde a encore atteint 43% au cours de l’EX21, contre 30% un an auparavant. En effet, les importations du pays en provenance de Chine dépassaient 65 milliards de dollars au cours de l’exercice précédent, presque le même qu’au cours de l’exercice 20, même si le total de ses expéditions entrantes a diminué de 17% par rapport à l’année précédente.

Surtout, comme l’ont souvent souligné les responsables gouvernementaux, il est difficile d’évaluer le montant exact du déficit commercial avec la Chine, car Pékin peut détourner des approvisionnements via d’autres pays de la région, en particulier les membres de l’ANASE.

Pourtant, c’est un signe encourageant que la Chine commence peut-être à libérer un peu son marché de son rival régional après l’avoir farouchement gardé pendant des années.

Les analystes, cependant, mettent en garde contre la lecture excessive des données FY21, affirmant qu’« une hirondelle ne fait pas un été ». En tant que telle, l’année pandémique n’est pas le moment idéal pour prévoir une tendance sur sa base.

De plus, pour que la dernière accélération se maintienne, Pékin doit acheter un portefeuille plus large de produits à New Delhi, et pas seulement des matières premières (minerai de fer et coton) et des biens à faible valeur ajoutée (certains produits sidérurgiques et autres métaux de base). Les politiques commerciales extrêmement égocentriques de la Chine et le refus d’accès au marché clé par la discrétion (en érigeant des barrières non tarifaires) ont été les plus grands obstacles aux intérêts de l’Inde, estiment-ils.

Fait intéressant, comme l’a signalé FE plus tôt, malgré l’affrontement de Galwan le 15 juin et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement induites par la pandémie, les exportations de marchandises de l’Inde vers la Chine n’ont pas diminué. Cependant, après un bond impressionnant de 33 % en glissement annuel sur la période avril-juin, la croissance des expéditions vers le voisin a considérablement ralenti à 20 % au trimestre de septembre et à un peu plus de 2 % au trimestre de décembre. Mais au cours du trimestre de mars encore, les exportations vers la Chine ont plus que doublé par rapport à l’année précédente, maintenant la croissance annuelle à un impressionnant 28%.

En revanche, les exportations de l’Inde vers son plus grand marché, les États-Unis, ont inversé la baisse de 39 % observée au cours des trois mois précédant juin pour augmenter de 3 % au trimestre de septembre et de 5,5 % au trimestre de décembre. Entre janvier et mars, les exportations vers la plus grande économie ont augmenté de 20 %, limitant la contraction annuelle à environ 3 %.

Alors que les États-Unis sont restés la pire victime du Covid-19 l’année dernière, qui a mis à mal sa demande, la Chine, bien qu’étant l’épicentre de la pandémie, semble avoir mieux résisté à la crise que la plupart.

Les États-Unis, cependant, achètent un portefeuille beaucoup plus large d’articles à l’Inde, ce qui augmente le potentiel de commerce bilatéral.

L’Inde a été forcée de mettre en place un verrouillage strict (du 25 mars de l’année dernière jusqu’à son assouplissement progressif à partir de juin) qui a étouffé sa chaîne d’approvisionnement, bien que temporairement, alors que la demande externe et interne était affaiblie par la pandémie, provoquant un crash des exportations. Une fois le confinement levé et les ruptures d’approvisionnement considérablement atténuées, les exportations ont connu une reprise fragile (sur une base trimestrielle), en particulier vers les États-Unis. Bien entendu, la croissance mensuelle des exportations montrait encore de fortes fluctuations.

Alors que les exportations sont restées quelque peu indemnes des ravages causés par la deuxième vague pandémique, seule une expansion soutenue et rapide aidera le pays à atteindre son objectif ambitieux de 400 milliards de dollars pour l’exercice 22.

