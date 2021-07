Trade Talk : l’Inde est-elle un libéraliste réticent ?

En Inde, il y a eu de nombreuses discussions sur l’importance de ces formes de soutien, mais en termes de livraison, cela a été comme « En attendant Godot ». (Image représentative)

Il y a près de trois décennies, Narasimha Rao et Manmohan Singh ont pris la décision audacieuse d’inaugurer la libéralisation du commerce et des investissements, entreprenant l’intégration rapide de l’Inde à l’économie mondiale. Fournissant une justification solide à la décision du gouvernement d’adopter une politique de porte ouverte, Singh a fait valoir que « le temps est venu d’exposer progressivement l’industrie indienne à la concurrence étrangère ». Pour le gouvernement Rao, inaugurer la libéralisation du commerce était une priorité, puisque, un mois après sa prise de fonction, le gouvernement a introduit des changements dans les politiques d’importation et d’exportation, visant à réduire les licences d’importation, une promotion vigoureuse des exportations et une compression optimale des importations.

Il ne faisait guère de doute que l’Inde était un participant enthousiaste au processus d’intégration mondiale. Trois décennies plus tard, comment évaluer le rendez-vous du pays avec les réformes commerciales, tant au regard de la trajectoire suivie par l’Inde pour l’ouverture des marchés que des résultats de ce processus ? Plus important encore, quels sont les facteurs qui ont contribué à façonner les résultats ?

Conformément aux premières déclarations, le gouvernement a adopté ce qu’on appelait alors l’approche du « big bang », impliquant de fortes réductions des tarifs d’importation. En 1992, les tarifs moyens simples de l’Inde ont été réduits de près d’un tiers par rapport aux niveaux de 1990, mais ses tarifs pondérés en fonction des échanges ont diminué de près de moitié, à 28 %. Le comité Raja Chelliah sur les réformes fiscales, créé en 1991, a suggéré que les tarifs d’importation pondérés par les échanges devraient être réduits à 25 % d’ici 1995-96. Le gouvernement est allé au-delà de cet objectif, réduisant les tarifs moyens pondérés par les échanges à 23,6 % en 1996. Cependant, la moyenne simple des tarifs était considérablement plus élevée, à 38,7 %.

Le processus de réduction tarifaire s’est refroidi dans la seconde moitié des années 90 et, par conséquent, les tarifs pondérés en fonction des échanges sont restés inchangés en l’an 2000, tandis que la moyenne simple des tarifs a légèrement baissé à 33,7 %. C’était le scénario malgré le fait qu’en 1997, le ministre des Finances de l’époque, P Chidambaram, a tenté de donner un élan au programme de libéralisation du commerce en annonçant qu’au tournant du millénaire, l’Inde atteindrait les niveaux moyens de droits de douane prévalant dans les pays de l’ANASE, ce qui étaient déjà proches d’un chiffre dans certains pays. On peut mentionner ici que bien que les tarifs d’importation moyens de l’Inde ne soient pas tombés à un chiffre en 2000, le gouvernement de l’époque a fait un pas important vers la réalisation de cet objectif. C’est ce qu’elle a fait en approuvant l’Information

Accord technologique de l’OMC et acceptant d’éliminer les droits de douane sur une gamme de produits électroniques à partir du tournant du millénaire.

La séquence de réduction tarifaire a été remise sur les rails en 2002, et en 2008, le tarif douanier pondéré en fonction des échanges de l’Inde a été ramené à 6 %. Au cours de cette période, le tarif moyen simple a été réduit de près de 34 % à 12 %, et il est resté autour de ce niveau jusqu’en 2017, après quoi le processus de réduction tarifaire a été inversé. Malgré l’abaissement des tarifs, la libéralisation du commerce de l’Inde n’a jamais été une affaire sans heurts. Les tarifs n’ont pas pu être abaissés pour plusieurs industries manufacturières importantes comme l’automobile, et les tarifs moyens sur les produits agricoles ne sont jamais descendus en dessous de 34%. De plus, lors du cycle de négociations de Doha à l’OMC, l’Inde a adopté une vision agnostique de la libéralisation des échanges, une vision qui a été approuvée par les gouvernements successifs, indépendamment de leurs affiliations politiques. Parallèlement, cependant, l’Inde s’est engagée dans la négociation d’ALE dans ses efforts pour forger des partenariats stratégiques. Mais, ces dernières années, les autorités ont remis en question ces accords, suggérant que la libéralisation du commerce via les ALE n’a pas favorisé l’Inde. C’est ce scepticisme qui explique le retrait de l’Inde de l’accord commercial RCEP.

Pourquoi l’Inde est-elle devenue un libéral réticent après l’approbation enthousiaste de la libéralisation du commerce il y a trois décennies ? La réponse est le déclin de la compétitivité mondiale des entreprises indiennes dans plusieurs industries manufacturières clés, et bien sûr dans l’agriculture. En dévoilant le programme de libéralisation des échanges, Singh avait souligné la nécessité d’accroître l’efficacité et la compétitivité internationale des entités nationales, comme l’ont fait ses successeurs, mais, malheureusement, aucune stratégie cohérente n’a été mise en place pour atteindre cet objectif. Sous le premier ministre de Singh, l’attention s’est portée, pour la première fois, sur la recherche de moyens d’améliorer le secteur manufacturier languissant. Le gouvernement a dévoilé la Politique nationale de fabrication en 2011, qui fixe l’objectif d’augmenter la part de la fabrication dans le PIB à 25 % en une décennie. Le gouvernement de la NDA a également fixé un objectif similaire sous « Make in India », mais la part du secteur reste stagnante, à environ 17 %.

Il ne fait aucun doute qu’une limitation majeure du programme de libéralisation des échanges de l’Inde est à l’origine de cette situation. Les gouvernements successifs sont restés concentrés sur la libéralisation du commerce mais ont largement ignoré la nécessité de travailler à l’amélioration de la compétitivité des entreprises nationales. Ainsi, alors que les décideurs politiques ont toujours aspiré à rendre l’économie aussi ouverte que celle des membres de l’ASEAN, ils ont ignoré le fait que les gouvernements proactifs de ces pays avaient soutenu le renforcement de la fabrication – des investissements critiques dans les infrastructures physiques et humaines et la construction d’une innovation dynamique. systèmes étaient les domaines d’intérêt. En Inde, il y a eu de nombreuses discussions sur l’importance de ces formes de soutien, mais en termes de livraison, cela a été comme « En attendant Godot ».

L’auteur est professeur, Centre d’études économiques et de planification, École des sciences sociales, JNU

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.