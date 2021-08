TradeLink lance une solution d’investissement p2p pour les commerçants ZyCrypto Crypto new media

Publicité





Le marché du trading de crypto-monnaie est jeune, c’est pourquoi il se développe rapidement et est intéressant pour les investissements. Mais en même temps, c’est assez risqué, très volatile, complètement opaque et souvent trompeur. Actuellement, cela ressemble au Far West, où il n’y a pas de règles, pas de normes et presque pas de réglementations. De nombreux investisseurs inexpérimentés avides de profits rapides sont apparus. Ils sont traqués par des escrocs qui se disent commerçants. Ils affirment la rentabilité élevée de leurs portefeuilles, mais il est souvent impossible de vérifier leurs propos. C’est pourquoi de nombreux investisseurs ont déjà perdu leur argent et ne croient personne qui travaille sur le marché des crypto-monnaies, même s’il s’agit d’experts.

Le projet TradeLink résout ces problèmes. La plate-forme permet le suivi et l’analyse en temps réel des portefeuilles des commerçants de crypto, fournit une confirmation indépendante des résultats de négociation et offre aux investisseurs particuliers la possibilité d’investir dans les meilleurs commerçants de la plate-forme.

La plateforme est basée sur une notation à laquelle tous les traders de la plateforme peuvent participer. Le système de notation présente les meilleurs portefeuilles selon divers paramètres, tels que la rentabilité, le risque, le volume des dépôts et bien d’autres.

TradeLink est entièrement une solution d’investissement p2p où les traders ont un accès direct à des investisseurs qualifiés et à des investisseurs particuliers de partout dans le monde. Les investisseurs ont accès aux meilleures stratégies d’investissement sans intermédiaires et peuvent investir avec un montant minimum. Les procédures de sélection des gérants et d’investissement sont totalement transparentes et réglementées par TradeLink. Nous supprimons complètement les intermédiaires et toute barrière entre les investisseurs et les commerçants.

TradeLink s’occupe de la vérification complète des gestionnaires (analyse de rentabilité, KYC) et les investisseurs peuvent investir dans les traders les mieux notés de la plateforme en quelques clics.

Pour les traders, la plateforme propose une large gamme d’outils et de services d’analyse, plus de 25 indicateurs statistiques pour une analyse détaillée des échanges. Il est également possible de partager vos résultats via un lien public ou d’ajouter un widget à votre site web.

En outre, la plate-forme organise régulièrement des tournois où les commerçants peuvent concourir pour des prix et remporter différents succès.

La startup travaille déjà avec quatre principaux échanges de crypto-monnaie : Binance, BitMex, FTX, ByBit. Nous augmentons constamment le nombre d’échanges connectés et nous prévoyons bientôt de couvrir les meilleurs acteurs du marché, y compris les projets DeFi populaires.