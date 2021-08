Trader Elliot Wainman Crypto nouveaux médias

L’analyste crypto et influenceur Elliot Wainman braque les projecteurs sur une poignée d’altcoins qui, selon lui, sont prêts à éclater dans les semaines à venir alors que l’ensemble du marché de la crypto continue de rebondir et que Bitcoin flotte dans la fourchette de 47 000 $.

Dans une nouvelle session de stratégie, Wainman dit à ses 347 000 abonnés YouTube qu’Ethereum (ETH) continuera probablement à se rallier, car il ne s’est pas approché du précédent record qu’il avait atteint avant le krach de mai.

Wainman note qu’à mesure qu’Ethereum se rapproche d’un mécanisme de consensus de preuve de participation et qu’il continue de mettre en œuvre sa mise à niveau EIP-1559, l’actif subira un choc d’approvisionnement massif.

« L’ETH est littéralement en feu. La transition vers la preuve d’enjeu rendra cela encore plus dramatique, et il est important de réaliser que EIP-1559 n’est même pas encore pris en charge par MetaMask, et encore moins par tous les principaux DApp. [decentralized applications]. Même si cela a été un choc d’approvisionnement incroyable jusqu’à présent, nous n’avons encore rien vu…

Les parts de marché d’Ethereum pour les produits d’investissement institutionnels augmentent rapidement… Ethereum, comme nous le disons littéralement depuis le début de 2020, est prêt pour un rallye alimenté par les institutions où Ethereum commencerait à défier la capitalisation boursière réelle de Bitcoin.

La mise à jour EIP-1159, lancée le 5 août, introduit un mécanisme de facturation des frais au réseau Ethereum qui supprime définitivement une certaine quantité d’ETH de l’offre en circulation chaque fois qu’une transaction est traitée.

La mise à niveau de la preuve de participation, qui devrait être lancée dans les prochains mois, signalerait le passage du minage au jalonnement sur le réseau, une décision qui, selon certains analystes, pourrait réduire considérablement le taux d’inflation annuel d’Ethereum.

Wainman prévoit également que Cardano (ADA) continuera à monter en flèche sur l’annonce officielle d’une date de lancement du 12 septembre pour la fonctionnalité complète de contrat intelligent sur la blockchain Cardano.

“Charles Hoskinson a largué la bombe selon laquelle ils ont en fait une date fixe pour l’activation des contrats intelligents sur Cardano… Désormais, les gens commenceront à utiliser ADA pour accéder à l’univers sauvage qui existe au-dessus de Cardano.”

Le commerçant ajoute que les investisseurs devraient également garder un œil sur les actifs qui opèrent sur Cardano, qui, selon lui, fonctionneront probablement bien au fur et à mesure que les contrats intelligents décolleront.

Ensuite, Wainman discute du protocole de finance décentralisée (DeFi) et de la plate-forme d’échange décentralisée SushiSwap (SUSHI). Le commerçant note que SushiSwap lance un marché de jetons non fongibles (NFT).

Wainman met ensuite en lumière Terra (LUNA), une plate-forme d’emprunt et de prêt axée sur les pièces de monnaie stables. Wainman dit que le récent rallye de LUNA n’est probablement pas terminé, car il pense qu’une liste Coinbase pour l’actif est probable au coin de la rue.

Enfin, Wainman mentionne Quickswap (QUICK), un atout qu’il dit garder un œil sur depuis le 7 août.

Quickswap est le DEX numéro un [decentralized exchange] sur le réseau Polygon. De l’avis de Wainman, QUICK pourrait être sous-évalué à une capitalisation boursière d’environ 273 millions de dollars, car il affronte les principaux concurrents de DEX tels que SushiSwap et Uniswap en termes de nombre d’utilisateurs et de transactions.

