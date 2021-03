Trades XRP / USD dans la gamme; Le prix pourrait bientôt augmenter au-dessus de 0,50 $ ⋆ Crypto new media

Prédiction de prix XRP – 13 mars

Au cours des derniers jours, Ripple (XRP) n’a pas été en mesure de développer l’élan à la hausse au-dessus de 0,50 $.

Marché XRP / USD

Niveaux clés:

Niveaux de résistance: 0,55 $, 0,60 $, 0,65 $

Niveaux de support: 0,27 USD, 0,25 USD, 0,23 USD

Le XRP / USD se négocie près du niveau de résistance de 0,50 $ à l’ouverture du marché aujourd’hui, mais n’a pas réussi à tenir le terrain et a reculé rapidement vers 0,45 $ au moment de la rédaction. Cependant, le Ripple (XRP) est resté pratiquement inchangé à la fois au jour le jour et depuis le début d’aujourd’hui. Le XRP / USD reste maintenant dans une fourchette étroite qui a limité ses mouvements haussiers depuis la fin du mois dernier.

À quoi s’attendre de Ripple

XRP / USD entame une reprise intrigante vers un niveau de résistance de 0,50 $. La cassure initiale au-dessus de la moyenne mobile sur 9 jours pourrait faire grimper le prix davantage. The Ripple (XRP) a atteint un sommet quotidien de 0,48 $ avant de se replier là où il se négocie actuellement. Pendant ce temps, d’en haut, plus d’obstacles peuvent entrer en jeu vers la limite supérieure du canal et bien sûr, le niveau de résistance le plus proche est situé à 0,48 $.

Cependant, la tendance à court terme reste entre les mains des haussiers soutenus par l’indicateur technique où le RSI (14) est sur le point de franchir le niveau de 50, en s’appuyant sur la reprise constante de la baisse enregistrée il y a parfois. Néanmoins, une cassure au-dessus des niveaux de résistance de 0,55 $ et 0,60 $ peut très probablement pousser la pièce au-dessus du niveau de résistance potentiel de 0,65 $, tandis qu’une cassure sous le canal peut conduire à des supports à 0,35 $, 0,30 $ et 0,25 $ respectivement.

Contre Bitcoin, la paire se consolide à la baisse et passe sous les moyennes mobiles de 9 et 21 jours. Cependant, les taureaux n’ont pas réussi à pousser le prix au-dessus des moyennes mobiles. Dans le cas où ils franchiraient cette barrière, le prix du marché pourrait probablement atteindre le niveau de résistance de 950 SAT et plus.

Cependant, si la pièce continue de suivre la tendance baissière, elle peut envoyer le prix au support critique à 550 SAT et en dessous. Pendant ce temps, l’indicateur technique RSI (14) se déplace sous le niveau 40, suggérant davantage de signaux baissiers.