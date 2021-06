TradeStars, découvrez certaines des fonctionnalités exceptionnelles de la plate-forme TradeStars

23 juin 2021 10:21 UTC

| Mise à jour:

23 juin 2021 à 10:33 UTC

Par Clark

Que vous ayez pratiqué des sports fantastiques ou non, vous savez probablement à quelle vitesse le secteur des jeux fantastiques se développe. À commencer par le football fantastique, maintenant à peu près tous les sports ont une version fantastique en ligne. Les sports fantastiques sont devenus extrêmement populaires et très compétitifs, avec des milliers de joueurs impliqués. Les sports fantastiques englobent désormais des sports tels que le football, le cricket, le football américain, le basket-ball, la formule 1 et bien d’autres.

Les sports fantastiques sont devenus un excellent moyen pour les fans de s’impliquer davantage dans les sports qu’ils aiment et les équipes qu’ils soutiennent. Dans une plate-forme de sports fantastiques, les fans peuvent créer et gérer leur propre équipe avec leurs joueurs préférés. Les équipes créées par divers utilisateurs peuvent ensuite s’affronter, le jeu suivant les performances de chaque joueur en temps réel et les convertissant en points. Plus une équipe a de points, plus elle sera élevée dans le classement de la compétition. Selon Statista, la taille du marché du secteur des sports fantastiques aux États-Unis en 2021 vaudra 8,37 milliards de dollars.

Qu’est-ce que TradeStars ?

TradeStars prend les jeux de sports fantastiques traditionnels et donne une énorme tournure au concept. Il peut être décrit comme un jeu Fantasy Sports alimenté par la blockchain Ethereum + Polygon Layer 2. Les utilisateurs de la plate-forme TradeStars peuvent échanger et monétiser des NFT fractionnaires qui représentent les performances de vrais athlètes. TradeStars permet aux utilisateurs de tirer parti de leurs connaissances sportives pour monétiser leurs actifs numériques. Les utilisateurs de TradeStars peuvent acheter des actions fantastiques de leurs joueurs préférés et créer leurs portefeuilles de ports d’actions fantastiques qu’ils utiliseront ensuite pour rivaliser avec d’autres sur la plate-forme. TradeStars organisera plusieurs compétitions pour donner aux utilisateurs la possibilité de s’amuser et de s’affronter.

Les fractions NFT représentant le véritable athlète varieront son prix en fonction de l’offre et de la demande sur le marché, mais influencées par ses performances attendues dans la vie réelle. Par exemple, vous pouvez choisir d’acheter des actions fantastiques de votre joueur de cricket préféré à inclure dans votre portefeuille. S’il se comporte bien dans la vraie vie, l’offre augmentera et donc le prix augmentera. L’inverse se produit s’il exécute mal. Vos connaissances sportives sont essentielles !

TradeStars a une vision perturbatrice et espère déraciner entièrement l’espace Fantasy Sports traditionnel et créer les premiers sports Fantasy décentralisés au monde entièrement construits sur les concepts DeFi + NFT.

Comment fonctionne TradeStars ?

TradeStars combine les sports fantastiques avec la technologie blockchain, permettant aux joueurs de tirer parti de leurs connaissances sportives avec la création de portefeuilles d’actions fantastiques. Les NFT fractionnaires représentent chaque joueur, et les performances des joueurs influencent les récompenses monétaires versées aux utilisateurs de la plate-forme. L’offre et la demande des fractions NFT fixent le prix des actions fantastiques tandis que les performances attendues des athlètes déterminent l’offre et la demande sur les marchés. L’adhésion à la plateforme TradeStars est gratuite ; et les utilisateurs pourront alimenter leur compte avec une carte de débit/crédit ou en connectant leur portefeuille crypto.

Les utilisateurs seront en mesure d’analyser et d’examiner les statistiques des athlètes afin de prendre une décision éclairée sur l’achat ou la vente d’actions fantastiques particulières. TradeStars versera également des dividendes réguliers aux utilisateurs détenant des actions des joueurs les plus performants en récompense de leurs connaissances. Les paiements de dividendes et les récompenses pour les compétitions gagnantes que TradeStars organisera sont les principaux moteurs permettant aux utilisateurs de créer leurs portefeuilles.

Les performances des athlètes sont suivies avec plusieurs variables en jeu. Vous pouvez consulter le score pour le cricket, le football et d’autres sports en détail. TradeStars ne propose que le cricket, mais l’équipe travaille dur pour ajouter le football, le football américain, les sports électroniques et le basket-ball.

Le jeton $ TSX

Le jeton $ TSX est le jeton natif de TradeStar et sa fonction principale est de récompenser les participants sur la plateforme. Le token permet également aux détenteurs de tokens de participer aux décisions de gouvernance de la plateforme. Par exemple, les détenteurs de jetons pourront voter dans les initiatives proposées par TradeStars.

TradeStars offrira également des fonctionnalités de jalonnement et d’extraction de liquidité.

Fonctionnalités de TradeStars

Examinons quelques-unes des fonctionnalités de la plate-forme TradeStars.

Liquidité continue – Les utilisateurs peuvent acquérir ou vendre des actions fantastiques à tout moment, chaque aspect étant géré par des contrats intelligents.

Technologie blockchain – TradeStars est alimenté par les blockchains Ethereum et Polygon Layer 2. L’utilisation de la technologie blockchain aide la plate-forme à assurer une transparence et une décentralisation complètes, tout en donnant aux utilisateurs une véritable propriété de la plate-forme.

Statistiques – Le prix des actions fantastiques est influencé par des données réelles. – Performances des athlètes dans les matchs et au cours de la saison-. Les utilisateurs peuvent s’affronter dans différents concours de sports fantastiques en tirant parti de leurs connaissances sportives.

NFT fractionnaires – En créant une nouvelle catégorie, tous les marchés sur TradeStars sont des actifs fractionnaires non fongibles. Ces actifs numériques sont stockés en permanence sur la blockchain.

L’adhésion à TradeStars est gratuite et les utilisateurs n’ont besoin que d’un navigateur pour démarrer avec TradeStars.

Conclusion

TradeStars crée le premier Fantasy Sports décentralisé au monde en fusionnant des idées intéressantes de DeFI et de NFT fractionnaires, uniquement possibles grâce à l’utilisation de la technologie blockchain. Toutes les transactions sont gérées par les contrats intelligents TradeStars, ce qui offre aux utilisateurs une sécurité inégalée de leurs fonds ainsi qu’une transparence totale. L’équipe de TradeStars est convaincue que la plate-forme peut offrir aux fans de sport une manière révolutionnaire, nouvelle et perturbatrice de pratiquer des sports fantastiques.

Clark

Chef de la technologie.