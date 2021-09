Tradesy récupère 67 millions de dollars supplémentaires et embauche d’anciens dirigeants d’Ebay et de SoftBank – WWD

Le marché de la revente Tradesy obtient un financement supplémentaire de 67 millions de dollars, portant le financement total à 145 millions de dollars.

Avec de nouveaux talents comme l’ancienne directrice d’Ebay Amy Gershkoff Bolles en tant que chef de l’exploitation de Tradesy et Jeffrey Housenbold (qui dirigeait auparavant le Fonds Vision chez SoftBank) en tant que président du conseil d’administration, fondateur et chef de la direction, Tracy DiNunzio intensifie la mission de Tradesy de « faire tout dans votre placard liquide et vendable.

La société se classe désormais parmi les sociétés de revente privées les mieux financées avec Goat Group et Vestiaire Collective.

Tradesy, maintenant un lieu de travail entièrement distant avec 140 employés, a été fondée en 2012 à Los Angeles en tant que marché de revente peer-to-peer avant tout technologique avec ce que DiNunzio appelle un état d’esprit «à croissance lente et durable». Mais la pandémie a accéléré les affaires, à bien des égards, notamment en termes d’approvisionnement.

“Nos nouvelles inscriptions ont augmenté de 50 % d’une année sur l’autre en 2020, par rapport à 2019. Ensuite, au premier semestre 2021, nos nouvelles inscriptions ont encore augmenté de 116%”, a-t-elle déclaré. « Notre philosophie est de construire des choses durables et durables, à la fois dans les vêtements que nous vendons et dans l’entreprise que nous créons. Mais avec toute cette nouvelle offre, il est logique que nous fassions du marketing de croissance. C’est une autre raison pour laquelle nous avons amené Amy [Gershkoff Bolles] et nous avons levé le capital.

DiNunzio attribue la croissance de Tradesy au milieu de la pandémie à la facilité d’inscription ainsi qu’à l’option d’inscription sans contact par rapport à un envoi plus important. Désormais, avec l’injection de nouveaux financements, la société étendra ses offres de catégories et étendra les fonctionnalités de marketing et de technologie de croissance basées sur les données qui permettent aux vendeurs de répertorier et de promouvoir leurs articles plus efficacement.

Parmi les récents déploiements technologiques figurait l’ajout d’une profondeur d’inventaire et de variantes – ce qui pour la revente est un peu impropre étant donné que les plates-formes soulignent le caractère unique des découvertes ponctuelles – mais c’est d’autant plus important pour les gros vendeurs qui doivent gérer plusieurs tailles et couleurs de produit.

“C’est l’élimination complète des entrailles du marché”, a déclaré DiNunzio à propos de la refonte des outils de vente sur le marché.

