Trading automatisé dans un marché haussier, expliqué

Quels sont les avantages du trading automatisé sur le marché actuel – et peuvent-ils contribuer à atténuer la volatilité en des temps imprévisibles? Notre guide vous explique tout.

Quels sont les outils proposés par TradeSanta?

La plate-forme permet aux traders de connecter leurs comptes aux principaux échanges et de configurer un robot en moins de cinq minutes.

TradeSanta prend en charge une multitude de stratégies longues et courtes et permet d’utiliser des indicateurs techniques afin que les transactions soient ouvertes au moment opportun. La société affirme également qu’elle ouvre la voie à l’échange de gros volumes de crypto sans impact sur les prix au comptant.

Il n’y a pas deux traders identiques, sans parler de leurs tactiques de trading. Des modèles de robots prédéfinis sont disponibles et, en alternative, des stratégies personnalisées peuvent également être créées à partir de zéro. Associé à des analyses transparentes et des notifications via Telegram, le trading automatisé peut offrir cet avantage essentiel alors que les montagnes russes de 2021 se poursuivent.

Avertissement. Cointelegraph ne cautionne aucun contenu ou produit sur cette page. Bien que nous visions à vous fournir toutes les informations importantes que nous pourrions obtenir, les lecteurs doivent effectuer leurs propres recherches avant de prendre des mesures liées à la société et assumer l’entière responsabilité de leurs décisions, et cet article ne peut pas être considéré comme un conseil en investissement.

Un robot commercial peut-il remplacer un humain?

Le trading automatisé est conçu pour compléter vos activités plutôt que pour les remplacer.

Une bonne analogie ici est Tesla Autopilot. Bien que ce système puisse diriger, accélérer et freiner avec peu d’implication, les conducteurs doivent tout de même garder les mains sur le volant et les yeux sur la route devant eux.

La même chose s’applique au trading automatisé. Les robots peuvent acheter ou vendre en votre nom, mais il est toujours important de s’enregistrer régulièrement et de procéder à des ajustements chaque fois que le marché change de cap.

Un avantage qu’un bot de trading peut avoir sur un humain est la rapidité avec laquelle un ordre peut être exécuté. Chaque fois qu’un mouvement rapide est nécessaire, l’automatisation peut gagner quelques précieuses secondes, maximisant ainsi le résultat final.

Comment les traders peuvent-ils se protéger contre la volatilité du marché?

Une analyse technique précise n’est qu’une pièce du puzzle… vos traits comptent aussi.

Il est important de définir des paramètres clairs et de vous assurer que vous ne négociez que ce que vous êtes prêt à perdre.

La patience peut aussi être une vertu. Au lieu de sauter à chaque mouvement du marché, cela peut valoir la peine de prendre du recul et de sélectionner les meilleures opportunités qui ont le plus de potentiel. Cela vous aidera à vous assurer que vous ne serez pas trop dispersé et que vous pourrez suivre tout ce qui se passe.

Les marchés de la cryptographie évoluent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout comme les robots de TradeSanta. Ils peuvent passer à l’action chaque fois qu’il y a une augmentation des volumes de négociation à 3 heures du matin, pendant que vous dormez profondément. Et si vous prenez du temps bien mérité loin de votre écran d’ordinateur – pour une promenade, un repas ou du temps avec vos proches – l’automatisation signifie que les transactions peuvent continuer à être exécutées à vos conditions.

Comment les bots peuvent-ils aider en cas de ralentissement soudain?

Ils peuvent vous aider à aborder un marché en baisse avec assurance.

Un outil défendu par TradeSanta est le stop-loss. Cela signifie qu’un ordre stop-loss normal n’a pas besoin d’être défini manuellement chaque fois qu’une tendance du marché prend un tournant contre la faveur d’un trader – à la fois sur des positions longues et courtes.

Pour quelqu’un qui s’accroche à Bitcoin pendant qu’il apprécie, l’ajout d’un stop-loss de 10% garantit que le bot continue de suivre la crypto-monnaie à mesure qu’elle augmente en valeur. Une commande ne sera déclenchée que lorsque BTC baisse de plus de 10% par rapport à son dernier pic, ce qui contribue à verrouiller certains des bénéfices accumulés. Cela peut aider à atténuer certaines des pertes qui auraient pu être subies si un ordre stop-loss normal était en vigueur.

Lors de l’utilisation de ce type d’ordre, il est essentiel de s’assurer qu’une distance de fuite adéquate a été établie. Il n’est pas inhabituel que Bitcoin fluctue de 5% en une seule journée, et un petit pourcentage peut entraîner la liquidation d’actifs avant de continuer à remonter.

Bien sûr, un ordre stop-loss normal peut toujours avoir ses utilisations, vous permettant de spécifier exactement combien de perte vous seriez prêt à tolérer si les prix baissent.

Quels sont les avantages du trading automatisé?

Les robots peuvent vous aider à maintenir vos stratégies soigneusement élaborées sur la bonne voie.

Des marchés imprévisibles peuvent nous rendre émotifs et nous inciter à agir par impulsion. Les stratégies qui ont été soigneusement conçues peuvent être jetées par la fenêtre avec peu de réflexion, et cela peut avoir d’énormes conséquences.

Le trading automatisé vous permet de définir des paramètres clairs pour le moment où vous souhaitez entrer et sortir des positions. Mieux encore, les robots peuvent également réagir à l’inattendu et faire des ajustements en réponse à des climats commerciaux inattendus.

Ils peuvent également contribuer à réduire le sur-échange, où le passage d’une idée à l’autre en succession rapide risque d’amplifier les pertes. Les meilleures stratégies sont souvent concoctées en période de calme, lorsque nous avons eu l’occasion d’examiner attentivement les scénarios potentiels qui nous attendent. Avec un bot, vous aurez un moyen efficace de réduire les pertes et de laisser courir les gagnants.

Comment le trading automatisé peut-il aider sur le marché actuel?

Ils peuvent offrir une couche de protection supplémentaire pendant les périodes de volatilité.

Les marchés de la cryptographie n’étaient pas connus pour être prévisibles, même avant la dramatique course haussière. Bitcoin a commencé l’année à 29 000 $ et a réussi à doubler de valeur… le tout en l’espace d’environ six semaines. Selon à qui vous demandez, la forte hausse de la crypto-monnaie était surprenante – ou tout à fait prévisible.

Quelles que soient vos convictions, il est important de mettre en place des sauvegardes qui aident à protéger votre crypto. Nous vivons à une époque où un mouvement de 10% peut faire perdre des milliers de dollars à votre position. Les schémas commerciaux actuels ont donné lieu à des périodes de mouvement latéral ponctuées de poussées dramatiques qui peuvent survenir de jour comme de nuit.

L’activité commerciale augmente et l’adoption institutionnelle peut entraîner des transactions importantes ayant un impact important sur le prix du Bitcoin. Des recherches récentes de Bank of America suggèrent qu’il ne faut que 93 millions de dollars d’entrées pour déplacer le BTC de 1% – et avec d’autres analystes comparant le marché actuel à une poudrière, il est essentiel que les traders disposent d’instruments efficaces.