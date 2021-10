Trading de Bitcoin avec analyse des tendances

Publicité

Les marchés en tendance représentent certaines des meilleures conditions pour s’impliquer, en raison de plusieurs facteurs importants. Les traders professionnels développent des méthodes pour en tirer parti ; cet article vous aidera à expliquer le concept et vous aidera à démarrer avec l’analyse des tendances dans votre propre trading.

Principaux avantages d’un marché en tendance

Le biais directionnel des prix est l’un des principaux avantages d’un marché en tendance. Cela signifie que le prix a une trajectoire claire et que le trading dans cette direction peut conduire à des opportunités de trading précises en cours de route. À l’opposé du spectre, les traders ne devraient pas s’impliquer dans un actif qui manque de direction et affiche des évolutions instables des prix.

Deuxièmement, dans une tendance établie, des pullbacks se produiront très souvent et les acteurs dominants du marché rejoindront lorsque le prix atteindra une zone clé de support ou de résistance. L’analyse technique est plus efficace lorsqu’il y a une tendance établie en raison d’un déséquilibre important dans le flux de commandes (acheteurs ou vendeurs ont le dessus).

Enfin, une tendance peut apporter des bénéfices majeurs en termes de gestion des risques. Les traders peuvent placer des stop loss plus serrés et viser des profits plus importants, ce qui se traduit par un meilleur rapport risque/rendement. Cela a des implications massives étant donné que l’on peut conserver la rentabilité à long terme, même si des périodes de perte se produisent de temps en temps.

Comment repérer une tendance

Repérer une tendance est désormais pratique pour tout le monde, en raison de l’abondance d’outils disponibles, dans certains cas gratuitement. TradingView fournit une variété de solutions d’analyse technique que les traders peuvent utiliser pour comprendre l’action des prix. Des outils de dessin, des indicateurs de prix populaires ou personnalisés, ainsi que d’autres fonctionnalités, sont disponibles lors de l’utilisation de cette solution.

Les grandes maisons de courtage s’intègrent de plus en plus à TradingView et l’une des dernières marques à le faire est easyMarkets. Après avoir récemment publié un compte libellé en BTC pour les clients, le courtier continue d’innover et ses commerçants peuvent désormais se connecter à leur compte sur TradingView pour bénéficier de toutes les ressources disponibles.

Pendant ce temps, l’élément de trading social de TradingView permet aux traders de partager des transactions, des stratégies et des idées avec d’autres traders, tout en voyant ce que les traders expérimentés pensent de divers actifs. Grâce à des informations approfondies sur le marché, ils peuvent accéder à des analyses et à des graphiques Web en temps réel.

Pourquoi les professionnels s’occupent des marchés en tendance ?

Des tendances se dessinent des deux côtés des marchés, et la liquidation occasionnelle des marchés boursiers a montré qu’il existe un potentiel de baisse même après une tendance massive à la hausse. Les professionnels aiment s’impliquer dans de telles conditions car les prix évoluent impulsivement dans une direction claire, ce qui leur permet de placer des transactions très précises, s’ils parviennent à repérer des zones critiques de support ou de résistance. C’est ce que tous les traders débutants devraient apprendre, qu’ils veuillent échanger de la crypto ou toute autre classe d’actifs.

Vous voulez les dernières nouvelles sur Crypto ? Inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire !