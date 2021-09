Trading frauduleux: Sebi confirme les instructions contre l’ancien présentateur de CNBC Awaaz, les membres de sa famille

in

En outre, l’organisme de surveillance des marchés des capitaux avait ordonné dans l’ordonnance provisoire de saisir le produit de 2,95 crores de Rs généré par les transactions frauduleuses.

Le régulateur des marchés Sebi a confirmé les instructions antérieures prises contre l’ancien présentateur de CNBC Awaaz, Hemant Ghai, sa femme et sa mère, qui les ont exclus des marchés des capitaux pour s’être livrés à des pratiques commerciales frauduleuses. Dans une ordonnance rendue jeudi soir, Sebi a déclaré que les conclusions de l’ordonnance étaient “prima facie” et qu’une enquête détaillée sur la question était en cours.

Dans son arrêté provisoire passé en janvier, Sebi avait noté qu’Hemant Ghai avait des informations à l’avance sur les recommandations à faire sur l’émission « Stock 20-20 », co-animée par lui, et qu’il en avait directement ou indirectement utilisé à son avantage. L’émission comportait des recommandations sur certains stocks à acheter et à vendre pendant la journée. Son épouse Jaya Hemant Ghai et sa mère Shyam Mohini Ghai avaient effectué un grand nombre de transactions d’achat aujourd’hui-vente-demain (BTST) entre janvier 2019 et mai 2020, en synchronisation avec les recommandations formulées dans l’émission, a observé Sebi. Ils ont généré un produit de 2 95 18 680 roupies en effectuant des transactions frauduleuses sur les actions recommandées.

Les individus ont été empêchés d’acheter, de vendre ou de négocier des valeurs mobilières, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit jusqu’à nouvel ordre. En outre, Hemant avait reçu l’ordre de cesser et de s’abstenir d’entreprendre toute activité liée à la fourniture de conseils en investissement ou à la publication de rapports de recherche liés au marché des valeurs mobilières, jusqu’à d’autres instructions.

En outre, le chien de garde des marchés des capitaux avait ordonné dans l’ordonnance provisoire de saisir le produit de Rs 2,95 crore généré par les transactions frauduleuses. Leur conduite était en violation du règlement PFUTP (Interdiction des pratiques commerciales frauduleuses et déloyales).

« Les conclusions prima facie de l’ordonnance provisoire du 13 janvier 2021, selon lesquelles M. Hemant Ghai, Mme Jaya Hemant Ghai et Mme Shyam Mohini Ghai se sont a priori livrés à des pratiques commerciales déloyales et ont à première vue utilisé un stratagème frauduleux pour exécuter les opérations contestées, entraînant une violation prima facie des dispositions de l’article 12A (b) de la loi SEBI et …. du règlement PFUTP, reste confirmé », a déclaré Sebi. Compte tenu de leurs soumissions, Sebi a déclaré que les soumissions/explications “ne peuvent pas être acceptées”.

L’ordonnance de jeudi est intervenue alors que Sebi examinait si les instructions émises contre les individus par le biais de l’ordonnance provisoire devaient être confirmées, révoquées ou modifiées pendant la durée de l’enquête sur l’affaire, à la lumière des conclusions de l’ordonnance provisoire et de la soumission des personnes. Suite à l’ordonnance provisoire de Sebi de janvier 2021, le groupe Network18 avait mis fin à Ghai avec effet immédiat. CNBC Awaaz est la chaîne commerciale en hindi du groupe Network18.

