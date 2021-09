Trading Giant Robinhood Déploiement des portefeuilles crypto le mois prochain

Le titan des services financiers Robinhood dit qu’il se prépare à offrir des portefeuilles de crypto-monnaie à ses clients.

Les utilisateurs pourront tester l’achat, l’envoi et la réception de toutes les crypto-monnaies prises en charge par Robinhood à partir du mois prochain, selon un nouvel article sur le blog de l’entreprise.

« Les premiers clients commenceront à tester les portefeuilles crypto sur Robinhood [next month]. Nous partagerons régulièrement leur expérience et leurs commentaires sur notre blog et Twitter afin que vous puissiez suivre et avoir un aperçu de ce que nous construisons.

Après cela, nous continuerons à déployer l’accès à de plus en plus de clients via notre liste d’attente. »

L’annonce fait suite à l’introduction par la société d’investissement d’investissements en crypto-monnaie sans commission il y a des semaines, ce qui permet aux traders d’acheter automatiquement des pièces prises en charge selon un calendrier de leur choix pour aussi peu que 1 $ sans aucun frais de commission.

« Nous avons introduit [commission-free crypto investing] aider [users] se concentrer sur la croissance à long terme, réduire les risques et réduire le stress lié à la synchronisation des marchés.

Avec d’autres plates-formes facturant jusqu’à 4% sur chaque transaction, ce type de stratégie d’investissement pratique n’est pratique nulle part sauf Robinhood.

Actuellement, Robinhood prend en charge sept crypto-monnaies : Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin SV (BSV), Dogecoin (DOGE), Ethereum (ETH), Ethereum Classic (ETC) et Litecoin (LTC).

Image en vedette : Shutterstock/gerasimov_foto_174

Vues de la publication : 19