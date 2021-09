TradingView et sites de données inaccessibles et Alibaba arrête les ventes de mineurs et de crypto

Actualités Bitcoin

Interdiction de la Chine : TradingView et sites de données inaccessibles, Alibaba arrête les ventes de mineurs et de crypto, « arrêt complet » pour les utilisateurs de SparkPool

Les sites populaires de données sur le marché des crypto-monnaies CoinGecko et CoinMarketCap ne sont pas accessibles aux utilisateurs de Chine continentale après que la Banque populaire de Chine a réitéré que les activités commerciales liées à la cryptographie sont «illégales», ce qui couvrait également les échanges à l’étranger offrant leurs services aux résidents chinois via Internet.

Les deux sites sont bloqués par le pare-feu Internet chinois, signalé pour la première fois par The Block. Cependant, les utilisateurs de Chine continentale peuvent toujours accéder aux sites en utilisant des réseaux privés virtuels (VPN).

Selon Wu Blockchain, TradingView n’est pas non plus accessible.

Alors que la cryptographie n’est inaccessible que récemment, les sites Web de haut rang comme Google, YouTube, Facebook, Wikipedia, Reddit, Netflix, Instagram, Twitch et bien d’autres sont inaccessibles depuis des années.

Opérations d’arrêt de SparkPool

Les bourses de crypto-monnaie populaires Binance, Huobi et OKEx ont déjà interrompu les nouvelles inscriptions pour les utilisateurs chinois.

Huobi a en outre annoncé qu’il retirerait les comptes d’utilisateurs existants de la Chine continentale le 31 décembre 2021. Un autre échange BitMart fait de même, mais d’ici le 30 novembre. BiKi, un échange de crypto dans lequel le co-fondateur de Huobi, DuJun a investi, a déclaré qu’il serait complètement fermé. le 30 novembre également.

Au milieu de cela, le mineur d’Ethereum chinois SparkPool a également annoncé qu’il avait cessé de fournir des services aux nouveaux utilisateurs de Chine continentale pour se conformer aux exigences réglementaires.

« Un arrêt complet de tous les services et opérations SparkPool pour les utilisateurs existants, au pays ou à l’étranger, a été prévu pour le 30 septembre 2021 (UTC+8) à 20h00 dans le but d’assurer la sécurité des actifs de nos utilisateurs. “

Alibaba interdit les ventes

La pression réglementaire chinoise a poussé le géant du commerce électronique Alibaba à interdire la vente de toutes les machines d’extraction de crypto-monnaie à partir du 8 octobre en réponse à la dernière politique de la banque centrale sur le trading de crypto. De plus, toute personne qui répertorie de tels produits sur la plate-forme après le 15 octobre sera passible de sanctions.

Compte tenu de « l’instabilité des lois et réglementations » sur la crypto dans le monde, Alibaba exclura deux catégories « Blockchain Miners » et « Blockchain Miner Accessories ».

Outre les plates-formes minières, la société interdit également la vente de crypto telles que “Bitcoin, Litecoin, BeaoCoin, QuarkCoin et Ethereum”.

La perte de la Chine, le gain de l’Amérique

À la suite de l’interdiction de la Chine, le sénateur Pat Toomey a exhorté les législateurs américains à adopter Crypto et à obtenir un “énorme avantage structurel sur la Chine”.

Lundi, Blake Masters, COO de Thiel Capital, s’est également adressé à Twitter pour appeler les États-Unis à faire exactement le contraire de la Chine.

« Le gouvernement américain devrait acheter une réserve stratégique de Bitcoin – Fort Nakamoto, le nouveau Fort Knox », a-t-il déclaré. Masters a également noté que sa campagne au Sénat accepte désormais les dons de Bitcoin.

Un autre partisan de Bitcoin, le maire de Miami Francis Suarez, a ajouté :

« La Chine interdisant Bitcoin est une énorme erreur avec des impacts qui se feront sentir pendant des générations. Leur perte est notre gain et l’Amérique peut et dirigera l’avenir en fournissant une source d’énergie propre aux mineurs de Bitcoin et à tous ceux qui construisent sur/avec/pour Bitcoin.

