Trae Young a jeté un lob extrêmement irrespectueux du verre à John Collins

Trae Young brouille souvent la frontière entre une passe et un tir. On peut souvent voir la superstar émergente des Atlanta Hawks se diriger vers le panier après un écran du centre Clint Capela et soit tirer sur un flotteur, soit lancer un lob pour un dunk. Parfois, il semble même qu’il ne sache pas lequel il va faire avant la dernière seconde.

Au cours d’un troisième quart-temps fulgurant lors du premier match de leur série de finales de conférence de l’Est, Young a de nouveau brouillé la ligne entre le tir et la passe avec un jeu brillant contre les Milwaukee Bucks. Young s’est dirigé vers le panier depuis un écran de John Collins et a lancé une passe parfaite du verre pour un dunk alley-oop.

La confiance et le toucher nécessaires pour lancer cette passe sont absolument fous. Young est à un autre niveau en ce moment.

Trae n’est pas la seule jeune star à faire ça. Le gardien des Grizzlies, Ja Morant, a également pris l’habitude de jeter des lobs du verre pendant la saison. Les passes décisives de Morant ne comptaient souvent pas, même si elles étaient clairement destinées à être des passes. Même les statisticiens ne peuvent pas gérer ce qu’ils voient.

Quelques possessions plus tard, Young a arraché un tireur à trois points du dribble. Avant de tirer, Trae a fait un petit shimmy d’épaule.

Young est peut-être le plus petit joueur au sol de cette série, mais cela n’a pas d’importance. Il pense qu’il peut affronter n’importe qui dans le monde, même le double MVP Giannis Antetokounmpo.

Young propulsant les Hawks vers une course de Cendrillon jusqu’à la finale de la conférence a sans doute été la meilleure histoire des séries éliminatoires (merci à Cameron Payne et aux Phoenix Suns également). Personne ne s’attendait à ce qu’Atlanta soit ici, mais leur superstar de 22 ans a prouvé qu’il était bâti pour le moment.

C’est tellement amusant de regarder Trae Young cuisiner. Nous avons hâte de voir où lui et les Hawks iront d’ici.