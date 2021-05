Trae Young a répondu à sa plus grande question lors de ses débuts en séries éliminatoires

La capacité de Trae Young à performer en séries éliminatoires a été remise en question depuis le moment où il a inscrit son nom au repêchage de la NBA 2018. Young a fait d’énormes chiffres en tant que recrue sortant de l’Oklahoma tout en établissant des comparaisons optimistes avec Stephen Curry en termes de style de jeu, mais les sceptiques ont vu un joueur trop petit et trop faible pour résister à la pression du basket-ball d’après-saison.

Malgré tout le talent de Young en tant que créateur de balle et tireur de pull-up, l’idée était qu’il serait ciblé sans relâche sur le côté défensif sur une série de sept matchs lorsque l’opposition aurait plus de temps pour planifier le match pour ses forces spécifiques. et les faiblesses. Les petits gardes qui manquent de force ont une histoire de difficultés dans les séries éliminatoires. Même si Young a prouvé qu’il pouvait être massivement productif en NBA au cours de ses trois premières saisons, il y aurait toujours des doutes sur la façon dont son jeu se traduirait en séries éliminatoires jusqu’à ce qu’il y soit réellement arrivé.

Peut-être que Young pensait à ces critiques alors qu’il quittait le terrain avec son doigt pressé contre ses lèvres après de brillants débuts en séries éliminatoires dimanche. Peut-être qu’il restait simplement dans le moment et faisait taire les fans du Madison Square Garden qui scandaient «F—- Trae Young» plus tôt dans la nuit. Dans le premier match d’après-saison de sa carrière, Young était une star absolue, terminant avec 32 points, 10 passes et sept rebonds et frappant le tir gagnant pour mener ses Atlanta Hawks à une victoire de 107-105 sur les Knicks de New York en Premier match de leur série éliminatoire de premier tour.

La série entre les Knicks n ° 4 et Hawks n ° 5 a été considérée comme un tirage au sort à Vegas, mais New York était toujours le plus favorisé pour remporter une série serrée dans les médias (coupable). Les Knicks sont l’équipe qui a remporté 16 de ses 20 derniers matchs à l’entrée des séries éliminatoires, et celle dirigée par le leader de l’entraîneur de l’année à Tom Thibodeau. New York semblait prêt à poser un défi majeur pour Young: ils avaient de grands défenseurs du périmètre physique menant une unité qui a terminé n ° 4 de la ligue en efficacité. Alors que le jeu de garde des Knicks a été un jeu mélangé toute la saison – le partant Elfrid Payton rend les fans fous, mais Immanuel Quickley et Derrick Rose ont dépassé les attentes – il était difficile d’imaginer une équipe Thibodeau se faire couper par le plus petit joueur au sol. C’est exactement ce qui s’est passé lors du premier match.

Les Hawks ont lancé à plusieurs reprises des actions de «double traînée» et de «pick-and-roll en Espagne» pour Young, et les Knicks n’ont pas pu l’arrêter. Young a créé 40 points sur le pick-and-roll de la nuit, par Synergy Sports, mettant en valeur toutes les passes possibles tout en utilisant son flotteur mortel pour maintenir la défense des Knicks déséquilibrée.

En période de crise, Atlanta a dirigé l’action en Espagne – où l’attaque filtre le défenseur de l’aide en couverture de chute – sur trois possessions consécutives, et Young a trouvé ses coéquipiers pour des seaux à chaque fois sur le terrain.

Atlanta Hawks Espagne Pick-and-roll – 3 possessions consécutives en attaque d’embrayage, 3 seaux consécutifs, tous assistés par Trae Young – Trae lob à Capela

– Trae passe au coin ouvert 3 de Bogdanović

– Trae derrière le dos pour ouvrir De’Andre Hunter pop 3 pic.twitter.com/8zwghvzsUL – Brian Geisinger (@bgeis_bird) 24 mai 2021

Avec le jeu en jeu, Young a décidé de le faire lui-même. Atlanta a répandu le sol autour de Young et l’a laissé travailler sans l’aide d’un écran. Alors que les Knicks essayaient de le piéger, Young a brûlé la défense à la tasse pour le seau de feu sur un autre flotteur.

C’est alors que Young a fait taire la foule MSG.

Cela n’a pas toujours été une excellente saison pour Young. Atlanta a trébuché sur un départ de 14 à 20 et a renvoyé l’entraîneur-chef Lloyd Pierce le 1er mars. Young ressentait plus le problème que la solution, se tenant souvent debout et attendant que le ballon lui revienne plutôt que d’utiliser sa gravité comme marqueur. pour faciliter la vie de ses coéquipiers. Tout a changé pour Atlanta lorsque Nate McMillan a pris la relève en tant qu’entraîneur-chef – ce qui a coïncidé avec le début de la santé de la liste. Les Hawks ont été formidables au cours de la dernière ligne droite de la saison, Young jouant un jeu plus mature même s’il a terminé l’année avec des chiffres légèrement inférieurs à ceux de l’année dernière.

Young a toujours eu une confiance suprême en lui-même depuis ses années de lycée sur le circuit de base en jouant aux côtés de Michael Porter Jr. sur Mokan Elite. S’il y aura toujours des questions sur son manque de physicalité en séries éliminatoires, il semble certainement être intrépide par les grands moments.

Hawks ‘Trae Young parle de faire taire les fans des Knicks au MSG avec le vainqueur du match 1: “S’ils me détestent autant, je fais évidemment quelque chose de bien. En fin de compte, les fans ne peuvent que parler. Ils peuvent’ t me garde. “ – Ben Golliver (@BenGolliver) 24 mai 2021

Thibodeau et les Knicks reviendront avec un ajustement pour le deuxième match et le reste de l’année. Un début formidable ne répond guère à toutes les questions sur Young en séries éliminatoires – il ne s’agit que de l’un des nombreux futurs matchs d’après-saison dans lesquels il devra faire ses preuves. En termes de débuts en séries éliminatoires pour un joueur de 22 ans, cependant, il est difficile de le faire. imaginez comment cela aurait pu se passer beaucoup mieux.

Young est électrique et un passeur de dribble en direct. Il peut et tirera de n’importe où sur le sol depuis le dribble ou depuis un spot-up. Il a déjà une chimie merveilleuse avec le centre Clint Capela, ce qui lui donne la cible de lob fiable qu’il a ratée avant cette saison. Young peut être petit et il peut avoir beaucoup de mal en défense, mais ne négligez pas sa capacité à prendre le contrôle des matchs des séries éliminatoires juste à cause de cela. Au moins pour un match, Young avait l’air aussi bon que jamais en séries éliminatoires.