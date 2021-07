Trae Young apprécie la défaite des Atlanta Hawks lors des éliminatoires de la NBA 2021

Si, il y a 6 mois, on avait dit à un fan de la NBA que Atlanta Hawks J’allais me battre jusqu’au bout pour entrer dans leFinales NBA 2021, j’aurais appelé ça de la vraie folie. Cependant, le projet de franchise mené par Amenez des jeunes Il a montré toutes ses lettres de noblesse pour entrer dans l’histoire à court terme, avec lui comme exposant maximum, mais ayant su l’entourer efficacement. Nate McMillan Il a acquis le commandement de la franchise alors qu’elle semblait perdue et lui a conféré un bel avenir. La défaite lors du sixième match contre les Milwaukee Bucks ne ternit pas une saison mémorable, comme l’analysent les piliers de l’équipe sur ESPN.

“Il n’y a aucun regret. Nous avons tout donné, je sens que ce groupe a laissé son âme sur le terrain”, a déclaré l’entraîneur avant que Young ne montre son côté comme un compétiteur né. “Pour moi, ça a été très dur de ne pas pouvoir aider l’équipe pendant deux matchs de la série et aujourd’hui je voulais forcer, je sentais que je le devais à mes coéquipiers et que je devais tout faire pour nous donner l’opportunité de rester en vie. Cela a été très frustrant de ne pas pouvoir concourir à 100% et de sentir que j’étais loin de mon niveau”, a déclaré un Trae qui a reçu les éloges de son entraîneur. “Il est prêt à être un leader dans cette phase de la saison, il n’a jamais peur et trouve un moyen de produire pour l’équipe quoi qu’il arrive”, a-t-il soutenu.

Trae Young a un bel avenir à 22 ans

En outre, Amenez des jeunes a expliqué que cette défaite est un point de départ et d’apprentissage pour son combat pour le ring à court et moyen terme. “C’est un sentiment difficile parce que nous savions que nous avions une bonne chance, mais il est extrêmement difficile de gagner une bague et vous devez acquérir de l’expérience. Vous devez traverser cela pour avoir de réelles options à l’avenir pour l’obtenir, regardez Chris Paul ou ces mêmes Bucks. Tout le monde a subi des déceptions et a enfin trouvé la récompense de ses efforts. C’est ce que nous allons faire. Nous reviendrons plus forts », a déclaré la star de Atlanta Hawks.