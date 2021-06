Trae Young condamne les Knicks et Atlanta sera en demi-finale

03/06/2021 à 6h51 CEST

. / New York

La base Amenez des jeunes est revenu à briller d’une manière spéciale au Madison Square Garden en marquant 36 points Oui Les Atlanta Hawks ont facilement battu les New York Knicks 89-103 dans le cinquième match des séries éliminatoires de la Conférence de l’Est, ils ont gagné 4-1 au meilleur des sept. Le pivot suisse Clint Capela appuyé ses paroles de confiance de la veille par un double-double décisif de 14 points, 15 rebonds et deux blocs avec les Hawks, qui affronteront les Sixers de Philadelphie n ° 1 dans l’Est à partir de dimanche lors de leur premier voyage en demi-finale de la Conférence Est depuis 2016. Avec Young, qui a réussi 3 des 11 tirs de l’extérieur du périmètre avec neuf passes et Capela, l’attaquant De’Andre Hunter a contribué 15 autres points et l’attaquant de puissance John Collins a atteint 13 points, en plus de saisir sept rebonds. Young n’a jamais ressemblé à une recrue en séries éliminatoires, réussissant le coup gagnant avec 0,9 seconde à jouer dans le premier match et marquant au moins 20 points à chaque match. Le meneur vedette des Hawks a frappé un 3 points avec 43 secondes à jouer pour une avance de 15 points, puis s’est tenu au milieu du terrain au légendaire Madison Square Garden et s’est incliné devant la foule qui l’a hué tout au long de la série.

Les chants profanes vers la base étaient moins fréquents que lors des deux premiers matchs de la série. Young n’a jamais été molesté par les fans, dont l’un a été banni après avoir craché sur Young lors du deuxième match. La revanche sportive de Young s’est achevée par éliminer les Knicks et les envoyer en vacances tôt, même s’ils ont commencé la série avec l’avantage du terrain.

Puissance en avant Julius Randle était encore une fois le meilleur des Knicks en obtenant un double-double de 23 points et 13 rebondsMais l’équipe de New York a terminé sa course aux séries éliminatoires de manière décevante. Le gagnant du prix du joueur le plus amélioré de l’année de la NBA n’a effectué que 8 des 21 tirs sur le terrain et a terminé la série avec 28 sur 94 pour une précision de 30 %. Il a mené les Knicks à une fiche de 41-31 lors de sa première saison sous la direction de l’entraîneur Tom Thibodeau, avec une paire de matchs de 40 points lors d’un balayage de trois matchs contre Atlanta en saison régulière.

L’attaquant canadien RJ Barrett a marqué 17 points en tant que deuxième meilleur marqueur, tandis que le vétéran meneur Derrick Rose, qui est passé au onze de départ au cours de la série, n’était que 3 sur 11 pour six points, sans facteur de victoire finale non plus.

Cette fois, les Hawks étaient de loin la meilleure équipe de la série, avec seulement une mauvaise deuxième moitié du match 2 les empêchant d’un balayage qu’ils avaient à portée de main. Cela s’est poursuivi avec une forte augmentation pour les Hawks, qui sont allés 27-11 après le 1er mars, lorsque Lloyd Pierce a été licencié et remplacé par l’entraîneur par intérim Nate McMillan.

Les Hawks ont remporté facilement les deux matchs à Atlanta et sont revenus à New York confiants de pouvoir conclure. Capela a minimisé les tentatives des Knicks de jouer physiquement, affirmant qu’Atlanta pourrait le faire et gagner les matchs également. Les deux entraîneurs ont ignoré la conversation plus difficile, mais il semblait clair que les émotions des joueurs avaient augmenté. Des mots ont été échangés après la faute flagrante de l’attaquant Taj Gibson sur Hunter au deuxième quart, et les joueurs ont dû être séparés à la mi-temps après que le centre des Knicks Nerlens Noel et l’attaquant d’Atlanta Solomon Hill se soient heurtés alors que les équipes quittaient le terrain. Noel, Randle et Hill ont été encrassés. Young a fait un lancer franc sur l’un d’eux avant le début du match au troisième quart pour donner à Atlanta une avance de six points. Ensuite, Randle a marqué 3 points pour porter le score à 50-53, mais les Knicks n’ont marqué que quatre paniers de plus le reste de la période.

Les neuf points consécutifs des Hawks ont porté le score à 50-62 lorsque le gardien serbe Bogdan Bogdanovic a marqué 3 points, brisant ainsi la séquence de défaites de l’équipe depuis l’extérieur du périmètre. La marge est restée à 12 points après avoir conclu la troisième période, Randle ayant effectué sept tirs sur le terrain, mais a également perdu sept balles.

Les Knicks n’ont pas pu faire une grosse brèche au quatrième trimestre, même l’acteur et réalisateur Spike Lee, un célèbre fan des Knicks, a abandonné et est parti avec un peu plus de 3 minutes à jouer, comme les Knicks l’ont fait lors de leurs premières séries éliminatoires. apparition depuis 2013.