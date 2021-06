Trae Young conquiert Madison

Comme si vous étiez dans le théâtre le plus important du monde. Ou à Broadway, ce qui était très proche. Trae Young a conquis Madison, est devenu sa scène particulière et a culminé sa série (ou appelez cela un film) avec une révérence devant le public qui l’avait souffert. Devant les milliers de spectateurs qui avaient vu chacun de ses 26 points, ou ses 9 passes décisives. Ou le triple qui a précédé le geste théâtral, de cette gamme si proche du sien, si proche du logo, et qui mettait un 86 à 101 qui, déjà à la dernière minute, était le point culminant du travail (89-103). Ceux de la Grosse Pomme ont résisté jusqu’à la pause, temps pendant lequel ils ont pu mener le score jusqu’à quatre fois; mais, plus tard, ils n’ont rien pu faire contre certains Hawks qui ont depuis longtemps commencé à voler à la hauteur attendue, celle qui, jusqu’à l’arrivée de McMillan, semblait s’échapper.

Il y avait tellement de comptes en souffrance que la perte du compte était la norme. Dès le premier match, Young était déjà devenu une sorte d’ennemi public numéro un de la métropole. Madison – quel plaisir de le nommer à ce stade de la saison – était cruel avec lui et il s’est rebellé, il lui a ordonné de se taire et de le condamner avec une petite bombe effrontée. La confiance en soi de la jeunesse et la confiance de celui qui sait qu’il est très bon. Plus récemment, bien que peu de choses se soient produites (le temps passe vite dans les séries éliminatoires), quatre points de suture pour John Collins, un affrontement entre Gallinari et Bullock ou l’échange de déclarations entre Capela et Derrick Rose. “On va aller chez toi pour gagner la partie et on va t’envoyer en vacances”, a déclaré le premier dans le précédent. “Je suis trop vieux pour ces conneries”, répondit le second. La série a vu un coup gagnant, une Rose d’un niveau exquis, un bel échange des ardoises… Tout a été fait, sauf les amis.

Et aujourd’hui, avec tout ou rien en jeu, cela ne pouvait pas être une exception. Avant la pause, tangana au centre du court entre Nerlens Noel et Solomon Hill avec la sécurité de Madrison comme médiateur. D’ici là, rien ne laissait penser que la tension pouvait baisser, le sportif était lié, désespérément et heureusement, à la pression intrinsèque d’un dernier match d’une série éliminatoire très serrée, mais qu’il ne l’était pas tant au final. 47 à 52 au tableau de bord, échange frénétique de propositions, une constante tout au long du match nul. Si Atlanta a frappé de l’intérieur avec une liaison Young – Capela qui commence à être l’héritage de la compétition (26 points dans la peinture pour 18), New York l’a fait avec un plus grand succès du périmètre (avec 17 tentatives des deux parties, 7 hits de New-Yorkais et 3 de visiteurs). Et sous forme de duels. Chez les visiteurs, le duo susmentionné a accumulé 27 points au total; sur les Knicks, 30 sont allés à Randle (23 + 13 à la fin) et Bullock (12). Un jeu d’équilibre, de tir à la corde, de duels et de boueux. Et, enfin, a abouti à un costume sur scène. La magie de Young, qui, fidèlement accompagnée par les constants doubles-doubles de Clint Capela (14 + 15), trouve quelqu’un qui la subit aussi.

Série capitale. Collision entre le nouveau basket et la vieille école. Traversée des époques, des regards, des coups et des provocations. C’est ce qu’il est censé avoir, faire revenir les Knicks de New York en séries éliminatoires. Son glamour, ses projecteurs, son opulence, son histoire. Paradoxalement, son visage immaculé était trempé de sueur, dans le plus pur style Thibodeau. Étonnamment, la formule qui les a menés en finale huit ans plus tard. Sans les Carmelo Anthony, JR Smith et consorts, mais avec quelques Randle ou RJ Barrett (17+7) qui ont fait briller un peu plus la NBA. C’est ce qui a l’éclat de la Grosse Pomme, c’est ce qui a la meilleure ligue du monde et son système. Jusqu’ici son aventure et d’ici celle des Hawks, qui ont à nouveau remporté une série éliminatoire depuis 2016.