Trae Young et Bogdanovic font taire Philadelphie

De la charge de cavalerie à la placidité. De la placidité à la spéculation. Et de la spéculation à la nervosité totale. Ce sont les trois phases qu’il a vécues Atlanta à Philadelphie pour battre les Sixers (124-128) dans le premier match de la demi-finale de la Conférence Est. Trois phases en seulement 48 minutes, qui ont été très rapides dès le départ pour la Géorgie lorsqu’elle a dominé massivement son rival avec un superbe Trae Young (35 points et 10 passes décisives) et une belle frappe du périmètre, et qui a duré une éternité lorsque les Sixers ont fermé. sur leur adversaire : de 83-102 au début du dernier quart à 115-118 avec seulement 22 secondes à jouer.

Atlanta a été sauvée… même si elle s’est battue si dur pour mettre fin à ses jours au Wells Fargo Center. Parce que quand il l’avait le mieux, quand il montrait le plus de puissance, il lâchait. Il a spéculé avec le résultat et le passage du temps. Il a ajouté des pertes et des erreurs fatales au pire moment possible. Et Philadelphie, bien sûr, étape par étape, s’est rapprochée suffisamment pour menacer de frapper et de frapper qui aurait été plus qu’une victoire après avoir été 26e au tableau d’affichage au deuxième quart (31-57).

Le 3 points de Bogdan Bogdanovic a sauvé les Hawks du désastre. Le Serbe a fait taire le pavillon des Sixers comme Trae Young l’a fait au Madison Square Garden au premier tour des éliminatoires. Contre les Knicks de New York, Atlanta est allé 1-4. Nous verrons ce qui se passe maintenant, mais les sentiments sont bons. Assez bon, malgré le trébuchement final.

Grande mise en scène d’Atlanta

Ceux de Nate McMillan marquaient le territoire de départ. Rapides et efficaces, ils marquaient des points au tableau avec frénésie. Ils ont terminé le premier quart-temps avec 42, alors qu’ils ont laissé leur rival à 27 et la question de ce qui s’était passé. Trae Young a montré qu’il continue d’être en excellente forme : il y a eu 12 points (2/4 en triple) et 5 passes décisives en seulement 9 minutes sur le terrain.. De plus, sur cette douzaine, il en a réussi 8 en une minute. Atlanta frôlait la perfection au premier quart-temps avec 72% de tirs depuis le terrain, 6/12 depuis le périmètre… alors que les Sixers accumulaient les défaites (9) et ne recrutaient Embiid que pour la cause. L’Africain a eu un manque de poussée dû à la petite déchirure du ménisque latéral de son genou droit, mais pas d’efficacité : il a terminé avec 39 points et 9 rebonds… et quelque peu boiteux.

Les distances se sont accrues (54-74 au troisième quart). Ni Green ni Thybulle n’ont ébranlé Young, mais ce n’était pas seulement lui. Lou Williams a fait une bonne apparition et Clint Capela a réussi à obtenir les passes de Young. Bogdanovic a marqué comme Huerter : les succès des deux à trois ont fait avorter tout type de réaction des Sixers. Okongwu a réussi à embarrasser (quelque chose) Embiid. C’était un travail collectif très bien mis en pratique, même si se voir si haut dans le tableau de bord et si vite conduit à la nausée. Les Hawks n’ont pas écrasé. Ils pensèrent que la proie était morte et arrêtèrent de tirer… Cependant, elle se réveilla au plus mal et proche, très proche de mordre son chasseur. Une leçon apprise ?