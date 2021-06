Trae Young et les Hawks rallient 26 points et font la série 3-2

17/06/2021 à 6h52 CEST

. / Philadelphie

La base Trae Young et les Hawks d’Atlanta une fois de plus réussi l’exploit de surmonter un tableau de bord défavorable et de remporter la deuxième victoire consécutive à victoire sur la route 106-109 aux Sixers de Philadelphie dans le cinquième match de la demi-finale de la Conférence Est. Si au quatrième match, le déficit que les Hawks ont dû combler était de 18 points, au cinquième, disputé au Wells Fargo Center de Philadelphie, il est devenu 26 points. Mais les Hawks ont plus que jamais cru en leur jeu et ont rendu possible le triomphe impensable et une réalité, ce qui leur permet désormais d’avoir un avantage de 3-2 au meilleur des sept et d’être à un de plus d’atteindre la finale de la Conférence Est pour le premier temps depuis 2015.

Tout le contraire de ce qui s’est passé avec les Sixers qui ont atteint la troisième période avec le même avantage (26 points) et n’ont pas su le gérer pour assurer la victoire, ce qui les place au bord de l’abîme de l’élimination avec un autre effondrement mémorable.

Tant la victoire des Hawks, qui peuvent clôturer l’égalité vendredi lorsqu’elle se jouera à Atlanta lors du sixième match de la série au meilleur des sept, que la défaite des Sixers sont devenues l’improbable du match. Mais les Hawks, avec Young comme leader, ont une fois de plus affirmé qu’ils étaient une équipe qui “n’abandonnait jamais” et que c’était la clé principale de la grande victoire.

Les Hawks n’ont pas atteint les finales de conférence depuis 2015, lorsqu’ils ont été balayés par les Cleveland Cavaliers. Le vainqueur du cinquième match d’une série 2-2 a remporté la série 82 % du temps.

Les Hawks ont dépassé le double-double que le pivot camerounais a contribué Joel Embiid de 37 points et 13 rebonds et les 36 points ce que l’escorte a marqué Seth au curry, sa meilleure note en tant que professionnel en séries éliminatoires.

Lorsque les Sixers ont pris une avance de 70-46 au troisième quart, il semblait qu’ils se dirigeaient vers une avance de 3-2 dans la série. Le retour a commencé avec un triple de l’attaquant John Collins et les Hawks ont battu les Sixers 36-63 dans les 20 dernières minutes et 31 secondes. Ce serait Young qui menait les Hawks et faisait la différence avec 39 points, sept passes décisives et trois récupérations du ballon au cours des 40 minutes qu’il a jouées. Collins a terminé avec un double-double de 19 points et 11 rebondsAlors que le sixième joueur, le vétéran garde Lou Williams a ajouté 15 points, dont 13 au quatrième quart. L’attaquant italien Danilo Gallinari a récolté 16 points, dont trois à 3 points sur quatre tentatives, et huit rebonds en renfort qui ont également aidé les Hawks à gagner. Young a marqué 13 points au quatrième quart, tous au cours des 4h30 dernières de la période. Il a été victime d’une faute sur une tentative de 3 points avec 1:26 à jouer. Il a réussi les trois, mettant les Hawks en tête 105-104. C’était la première avance du match des Hawks.

Embiid a marqué 17 points au premier quart et a envoyé les Sixers se diriger vers une pause avec une avance de 26 points en première mi-temps. Encore ils menaient 87-69 à la fin de la troisième avant de s’effondrer. Williams, Gallinari et Young ont ouvert le quatrième avec une excellente course contre la deuxième unité des Sixers et ont continué à attaquer une fois que l’entraîneur de l’équipe de Philadelphie, Doc Rivers, a été contraint de faire les gros titres et de sauver l’avance. Gallinari a marqué un 3 points qui a porté le score à 87-76 et Embiid a sauté de son nouveau siège derrière le panier et a couru vers la table des marqueurs pour revenir au match. Il a immédiatement marqué et mis l’avance à 13. Mais les gros coups ont continué à venir du côté des Hawks, Williams a réussi un triple qui a transformé le match en un match de 11 points, et Young a continué à frapper avec ses tirs sautés et depuis la ligne. personnel, tandis que le meneur australien Ben Simmons, avec Embiid, le joueur clé des Sixers, a commencé manquer des tirs de la ligne du personnel, beaucoup plus qu’ils ne l’avaient fait jusqu’à présent en séries éliminatoires, et ont permis aux Hawks de croire de plus en plus qu’ils pouvaient réussir le retour comme ils l’ont fait. Simmons était 4 sur 14 de la ligne des lancers francs et même Embiid en a raté deux dans le dernier droit. Simmons en a raté deux avec les Sixers à 104-96 et les Hawks sont tombés et ont marqué.

Embiid a battu un 0-pour-12 dans la seconde moitié d’une défaite du match 4 avec un départ 8-en-8 dans le cinquième qui a aidé les Sixers à maîtriser le jeu au délire de ses fans, qui ont rempli les gradins du Wells Fargo Center . Même si Embiid joue, il le fait essentiellement avec une bonne jambe, car il ne se remet pas de déchirure du cartilage du genou droit, même s’il était à nouveau le meilleur buteur de l’équipe. Embiid était le premier joueur de ces séries éliminatoires avec une première mi-temps de 20-10, mais pour le deuxième match consécutif, il n’a pas pu sauver les Sixers après avoir tout fait pour lui.

Maintenant, l’équipe de Philadelphie devra retourner à Atlanta, où le seul résultat qui leur vaut la peine est la victoire s’ils veulent retourner au Wells Fargo Center ou commencer les premières vacances, bien qu’ils aient conclu la saison régulière avec le meilleur record de l’Est. Conférence et les Hawks le cinquième.