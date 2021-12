Trae Young fait son offre pour la célébrité

Trae Young a clairement indiqué en juin qu’il savait quoi faire à la fin de la série. Mais après de brillants débuts en séries éliminatoires qui ont attiré des huées virulentes de Broadway à Broad Street, et des critiques élogieuses un peu partout ailleurs, il semblait que le meneur de 23 ans ne savait pas trop comment réussir un rappel.

Beaucoup s’attendaient à ce que Atlanta continue de monter en flèche après une place pour la finale de la Conférence de l’Est, mais a plutôt trébuché hors des portes. Au cours d’un road trip brutal sur la côte ouest qui a vu les Hawks sans victoire contre les Suns, Warriors, Jazz et Nuggets, Young a suggéré à mon collègue de Ringer Seerat Sohi qu’une partie de leurs luttes pourrait provenir d’une sorte de retrait après avoir appris ce qu’il ressent. aime concourir au plus haut niveau : « C’est la saison régulière. Je ne vais pas mentir. C’est beaucoup plus ennuyeux que les séries éliminatoires. Vous devez trouver cette motivation pour jouer comme les séries éliminatoires.

L’entraîneur-chef Nate McMillan aurait probablement préféré que ses jeunes joueurs trouvent une méthode différente pour générer de la motivation que l’équipe qui a perdu neuf de ses 13 premiers matchs pour tomber à la 13e place dans l’Est. Mais se réveiller en bas du classement avec les modestes Pistons et Magic semble avoir été le choc du système dont ils avaient besoin: Atlanta a remporté neuf de ses 12 derniers matchs pour revenir au-dessus de .500 et revenir dans l’image des séries éliminatoires de l’Est. . Les Hawks n’ont plus que quatre matchs derrière les Nets, leaders de la conférence, qu’ils accueilleront dans un affrontement de renom vendredi soir.

Les Hawks ont martelé leurs adversaires de 11,7 points pour 100 possessions depuis leur retour de ce swing de la côte ouest, selon Cleaning the Glass, le deuxième meilleur différentiel d’efficacité de la NBA au cours de cette période, derrière seulement Donovan Mitchell et le rugissant Jazz. Il fallait s’attendre à une augmentation du jeu de la part d’une équipe qui possède peut-être le meilleur jeune noyau de la NBA, mais Atlanta est passée à la vitesse supérieure malgré le fait de fonctionner sans trois choix parmi les 10 premiers. De’Andre Hunter, sans doute le deuxième meilleur joueur d’Atlanta avant que sa deuxième saison prometteuse ne soit interrompue par une opération au genou droit, n’a fait que 11 apparitions cette saison avant de subir une blessure au poignet droit qui le maintiendra à l’écart jusqu’en janvier. Le coéquipier de Hunter en 2019, Cam Reddish, semblait prêt pour une campagne en petits groupes au début de la saison, mais a raté les quatre derniers matchs après s’être foulé le poignet droit. Et la sélection de loterie 2020 Onyeka Okongwu, qui a montré des flashs alléchants en tant que centre de sauvegarde lors de la finale de la conférence d’Atlanta, n’a pas encore joué cette saison alors qu’il revient de la chirurgie de l’épaule hors saison.

La doublure argentée de toutes ces blessures: ils ont rationalisé la rotation des Hawks, atténuant la pression dont McMillan a discuté au début de la saison en répartissant les minutes sur une liste regorgeant de talents légitimes de la NBA.

Moins de corps sains signifie moins de bouches à nourrir. McMillan est principalement allé à huit ou neuf profondeurs récemment, et la rotation pourrait devenir encore plus serrée avec le vétéran Solomon Hill probablement absent pour la saison avec une déchirure aux ischio-jambiers. Kevin Huerter, qui s’était un peu perdu dans le remaniement après avoir signé une grosse prolongation de contrat avant la saison, a prospéré à la place de Bogdanovic dans la formation de départ, avec une moyenne de 13,2 points par match sur des écarts de tir de 52/45/89. Le tireur vétéran Danilo Gallinari s’est également échauffé, marquant 11,9 points en 25,3 minutes par match tout en renversant un peu plus de 41% de ses essais à 3 points dans des occasions plus cohérentes de sixième homme.

Les opportunités supplémentaires s’étendent également à Young, avec qui tout commence à Atlanta, et qui est le seul joueur de la NBA dans le top cinq en termes de points et de passes décisives par match. Il a touché environ quatre autres touches par match au cours de cette récente course et en a fait beaucoup, avec une moyenne de 28,3 points, 9,7 passes décisives et 4,6 rebonds en 33,8 minutes par nuit pour rythmer l’avalanche d’Atlanta d’une attaque.

Déjà l’un des meneurs de jeu les plus volumineux de la NBA, la charge de travail de Young a grimpé en flèche au milieu de toutes les absences. Il termine 36,1% des possessions offensives d’Atlanta avec une tentative de tir, une faute tirée ou un chiffre d’affaires au cours des 12 derniers matchs – un taux d’utilisation légèrement supérieur à la marque de leader de la ligue de Luka Doncic – et prospère sous le fardeau supplémentaire, affichant un vrai tir de .613 pourcentage dans ce tronçon. L’utilisation et l’efficacité ont généralement une relation inverse, ce qui va de soi ; plus vous essayez d’en faire, plus il est difficile de tout faire aussi bien. À l’heure actuelle, cependant, Young fait taire le record statistique comme s’il s’agissait d’une foule hostile sur la route, transformant un mariage de volume et de production que seuls James Harden, Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid ont réussi au cours d’une saison complète.

À entendre Young le dire, il n’y a rien de particulièrement remarquable dans son tournage à chaud; il a récemment déclaré aux journalistes qu’il attribuait cela à « juste prendre mon temps et vraiment se concentrer sur chaque plan. … Je pense que c’est vraiment juste l’état d’esprit. Young a adopté la mentalité d’une superstar – c’est à lui de fournir tout ce qui est nécessaire pour pousser l’équipe au-delà de la ligne d’arrivée – avec un changement subtil dans son approche offensive qui a aidé Atlanta à mettre plus de pression sur les défenses, même si les Hawks travaillent sans plusieurs créateurs complémentaires. et les finisseurs.

Un peu moins de 40 pour cent des tentatives de placement de Young sont venues d’au-delà de l’arc au cours des douze derniers matchs, un bond significatif depuis le début de la saison et juste autour de son taux de tentatives de 3 points par rapport aux éliminatoires de 2021. C’est important pour deux raisons. Tout d’abord, lorsque vous pouvez marquer 3 points avec un pourcentage élevé, c’est une très bonne idée d’en prendre plus, car vous obtenez un point supplémentaire à chaque fois que vous en touchez un. (Merci d’être venu à ma présentation « Cliffs Notes to a Decade of Sloan Conferences ».) Au-delà de cela, cependant, plus vous pouvez faire craindre aux défenses de vous retirer et d’encaisser de plusieurs pays plus loin…

… plus il est facile de les exploiter en exposant le ventre mou de leurs couvertures, brandissant la menace de ce cavalier comme une arme. Young sait que les défenseurs ne veulent pas lui donner l’espace aérien pour se lancer, alors il tire parti de leurs fentes et de la façon dont ils le poursuivent sur les écrans pour descendre, en utilisant sa poignée, son timing et son jeu de jambes pour créer des looks de milieu de gamme propres :

Ou il ira jusqu’au bord et utilisera des feintes et des fausses passes pour déséquilibrer la défense avant de passer un flotteur sur le bras tendu d’un bloqueur de tirs :

Ou, si la défense essaie de l’enfermer avec des blitz et des pièges, il profitera de cette attention pour nourrir à la cuillère ses rouleaux, ses cutters et ses tireurs sur place (il y a une raison pour laquelle Young-to-John Collins est le non 1 combinaison de passes décisives dans la ligue, selon PBPStats.com, et que Young-to-Clint Capela se classe neuvième) :

C’est le cocktail enivrant de compétences – le toucher, la vision, la portée, l’audace – avec lequel Young a étiré les défenses des Knicks et des 76ers au-delà de leurs points de rupture en séries éliminatoires et a poussé l’éventuel champion Bucks à six matchs dans le Finales de la Conférence Est. (Une série, pour ce que ça vaut, qui aurait pu avoir un résultat différent si Young n’avait pas été limité dans les trois derniers matchs par une contusion osseuse au pied droit.) Il les emploie ces jours-ci de manière encore plus punitive en ce moment: Young tire 64,1 pour cent dans la zone réglementée, 52,3% à partir du milieu de gamme et 42,7% à partir du terrain à 3 points au cours de cette séquence, ce qui représenterait des sommets en carrière au cours d’une saison complète – pas un mauvais moyen de lutter contre une baisse des tentatives de lancers francs en raison du « changement interprétatif dans l’arbitrage » de la ligue pour les mouvements destinés à attirer des fautes, tout en maintenant un ratio de 2,32 pour 1 aide-retour malgré le pic d’utilisation.

Young n’est pas la seule raison pour laquelle la fortune d’Atlanta s’est améliorée ces derniers temps. Collins continue de s’améliorer même après une saison de carrière qui lui a valu un salaire de 125 millions de dollars. Capela a semblé plus vif après avoir surmonté une blessure à Achille, contribuant à une amélioration défensive qui a permis aux Hawks de se classer dans le top 10 des points accordés par possession au cours des douze derniers matchs. La poussée de Huerter a aidé à stabiliser une rotation d’aile blessée. Mais alors que Trae a eu de l’aide pour renverser la vapeur, il reste la marée montante qui soulève tous les bateaux à Atlanta – le genre de superstar de bonne foi qui peut attirer l’attention sur un club sous-performant et le faire sortir du marasme par pure force de volonté.

Reste à savoir si lui et ses coéquipiers pourront surfer sur cette vague assez longtemps pour revenir dans la lutte pour l’avantage du terrain lors des éliminatoires de la Conférence Est. Pour l’instant, cependant, il semble qu’il ait trouvé comment fournir le genre de score à trois niveaux et une production meilleure que jamais qui devrait le ramener au All-Star Game – et pourrait même le propulser vers son premier All-NBA. couchette. Au fur et à mesure des rappels, cela ne sonne pas mal; Young sait quoi faire à la fin de la série, mais s’il continue comme ça, son passage sous les projecteurs ne fera peut-être que commencer.

