Trae Young fait taire Madison

Madison Square Garden a vécu une nuit de retrouvailles et de premières. Les Knicks sont revenus en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2013, le public s’est installé dans les tribunes après un long moment sans le faire et Spike Lee est revenu à sa chorégraphie typique des tribunes au premier rang. Il y avait aussi des noms propres: Tom Thibodeau revenait en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2018, quand il l’a fait avec les Timberwolves; Derrick Rose a fait de même après avoir accompagné son inséparable entraîneur dans cette dernière aventure. Et McMillan a remporté sa première victoire en finale depuis la même année après avoir accumulé neuf défaites consécutives. La dernière fois qu’il a gagné, c’était en 2018, lors du sixième match du premier tour contre les Cavs, alors qu’il entraînait les Pacers. Après cela, il a perdu à la septième et a accumulé deux saisons consécutives avec des éliminations au premier échange avec deux balayages (4-0), ce qui a précipité sa sortie d’une franchise stagnante dans laquelle il avait fait un travail louable. Et que sans lui, il a manqué de séries éliminatoires cette année, de play-in à travers. Tout doit être dit.

Quant aux premières, il y avait de tout: Julius Randle, Trae Young et deux jeunes projets qui font les playoffs pour la première fois dans un tour où tous les deux veulent passer et tout le monde peut le faire. Le truc était mieux pour la star des Hawks que pour les Knicks: 32 points, 7 rebonds, 10 passes (avec seulement 2 défaites) et le coup gagnant, une petite bombe après une grande pénétration qui a dépassé le mur érigé par Tom Thibodeau, l’homme qui a créé la meilleure défense de la NBA. Trae a fait taire Madison après le panier dans un geste très répété dans le sport et après avoir remarqué la pression incessante d’un fan ravi pour renouer avec le basket et eux-mêmes. Et il a mené son équipe à remporter la victoire avec 13 points dans le dernier quart-temps (9 sur 9 en lancers francs), qui a permis aux Hawks de reprendre l’avantage sur le terrain, chose décisive maintenant qu’il y a du public, des voyages, et que la ferveur du passé se fait à nouveau sentir dans la phase finale, partiellement perdue dans la bulle de l’an dernier.

Le jeu avait tout pour plaire, y compris l’égalité suprême, deux bonnes défenses, 10 changements de tête et sept nuls. L’avantage maximum des Hawks, plus concentrés au départ, était de 11 points; les Kniccks avaient 7 ans. Aucun des deux n’était décisif ou définitif, et tout est venu dans un poing à une crise cardiaque se terminant dans lequel Derrick Rose ou Alex Burks semblaient faire pencher la balance. Un échappé que les Knicsk étaient sur le point de récupérer et qui a atteint Bogdan Bogdanovic dans le coin, s’est soldé par un triple qui a égalisé le match à 103 avec moins de 29 secondes à faire. Là, l’histoire a changé: puis deux lancers francs pour Trae (que les arbitres ont très bien traité dans la dernière ligne droite du match), une cravate de Rose qui semblait forcer l’extension et le panier final d’un Trae enhardi, qui a remporté la première victoire de sa carrière en séries éliminatoires en tant que protagoniste absolu.

Randle, l’autre côté de la médaille

Celui qui n’allait pas bien était Randle. L’attaquant de puissance susmentionné, qui n’a pas participé aux séries éliminatoires ni pendant son passage chez les Lakers ni lors de son bref séjour chez les Pélicans, n’a pas fait de débuts précisément placides: 15 points, 12 rebonds et 4 passes, oui, mais un ignominieux 6 sur 23 dans les buts sur le terrain, avec 3 défaites et un -5 avec lui sur la piste. Il a également raté le terrain qui pourrait forcer l’extension, totalement hors du temps, et a ajouté un 1 sur 5 au quatrième quart. Thibodeau, voyant qu’il n’allait pas bien, n’a pas tellement explosé que dans aucun des duels de saison régulière (36 minutes), mais la réalité est qu’aucun de ses hommes forts n’était particulièrement bien: Reggie Bullock a terminé avec 0 sur 5 en triples, tandis que RJ Barret (14 + 11), avec 1 sur 6. Rose (17 + 5 + 5 avec 8 tirs sur 16) et le grand jeu d’Alec Burks (27, avec 9 sur 13) étaient à peine récupérables, tandis qu’Immanuel Quickley avait 10 points, 2 rebonds et 3 passes lors de sa première en finale. phase, sans être le problème mais pas la solution.

Et dans les Hawks, emmenés par Trae, il y avait un peu de tout: 9 points et 13 rebonds pour le toujours sûr Clint Capela (un autre qui est revenu en playoffs après son séjour dans les Rockets de James Harden), 18 points (et + 17 avec lui sur la piste) d’un bon Bogdanovic, et 13 du banc de Lou Williams, qui a marqué 6 points au quatrième quart et s’est rapproché de sa meilleure version (compte tenu de son âge et de sa condition physique) que la version fantomatique qu’il a montrée dans ses dernières semaines aux Clippers. Bref, un bon match que n’importe qui aurait pu gagner, une belle démonstration d’honneur de la part des visiteurs et une victoire qui peut être la clé d’une série qui peut être très longue. Les Knicks, après une saison de rêve, doivent maintenant revenir et gagner le deuxième tour s’ils ne veulent pas aller à Atlanta avec un 0-2 extrêmement difficile à revenir. Et les Hawks affrontent ce duel de la meilleure façon possible: sans rien à perdre (ils sont déjà en tête) et avec beaucoup à gagner. Situation idéale. Réunions, premières et sentiments en surface. Les choses arrivent toujours à Madison. Pour ceux qui ne s’en souviennent pas.