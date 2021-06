Trae Young fait un miracle

Parfois, les choses dans le sport n’ont aucune explication. Ou ils l’ont, mais il vaut mieux s’en tenir à la partie ineffable, magique, impossible. Parfois, des choses arrivent. Et comme on préfère le voir ainsi, on parle de mystique, d’équipes du destin et de franchises maudites. Il y a un moment où l’on ne sait pas, c’est vraiment impossible de savoir, si tout ça n’est qu’un simple récit qui s’ajoute aux chiffres et statistiques des analystes, les X, Os et Y des coachs, les facteurs qu’un a priori ils expliquent tout. Ou plutôt, il y a des moments où vous ne voulez pas savoir. Et c’était une de ces fois : les Hawks ont gagné à Philadelphie pour la deuxième fois dans leur demi-finale Est (106-109) et dominent 2-3 avec le sixième match demain sur son terrain (State Farm Arena, 01h30 heure espagnole). S’ils gagnent, ils disputeront la première finale de conférence depuis 2015 (ils ont perdu 4-0 contre les Cavs de LeBron James)… et la deuxième depuis leur arrivée à Atlanta en 1968.

Les Hawks n’ont jamais joué de finale en Géorgie (ils ont été champions à St Louis, 1958). Oui a vécu pendant des années cette demi-finale de l’Est de 1988, un formidable 4-3 en faveur des Celtics, Larry Bird contre Dominique Wilkins. Doc Rivers a joué dans ces Hawks, qui sont actuellement au centre de nombreuses cibles. Après sa mauvaise sortie des Clippers en raison d’un effondrement horrible en séries éliminatoires, il est à une perte demain de signer un autre jam infâme, cette fois dans sa première année avec les Sixers. Si l’équipe de Philadelphie ne gagne pas demain, leur saison sera terminée et le dernier souvenir qu’ils auront de jouer sur leur terrain sera celui-ci, un adieu entre huées et dégoût :

Les Sixers ont perdu le premier match, ont retrouvé le facteur du terrain au troisième et Ils ont donné les deux suivants pour passer de 2-1 à 2-3. Dans le quatrième, ils ont gagné par 18 points, à l’extérieur. Au cinquième, sur leur piste, ils ont gagné par 26. Ils écrasaient les faucons, les dévastaient, les dominaient par terre, mer et air. Mais un jour après que les Bucks aient perdu une opportunité géante contre les Nets, les Sixers ont emboîté le pas; deux équipes qui ont cherché le pas en avant définitif ces dernières années, et qui semblent ne jamais le faire.

Bien sûr, Joel Embiid est blessé et tout se passe ainsi. Mais, je le répète : c’était déjà un +24 au deuxième quart (56-32), un +22 à la mi-temps (62-40) et un +26 (72-46) avec un peu plus de 20 minutes à jouer. La partie de la seconde mi-temps était de 44-69, celle du dernier quart (87-96 a été atteint), 19-40. Pendant toute la seconde mi-temps, ils n’ont marqué que des paniers en jeu pour les locaux Embiid et un Seth Curry qui a fait un 9/12, a terminé avec 36 points et a marqué quatre des cinq seuls paniers de son équipe dans un quatrième quart-temps au cours duquel il est passé de 100-86 à 6h25 de la fin à 104-109 dans la dernière seconde, avant un dernier panier de Curry, qui avait également marqué le précédent plus de six minutes plus tôt. Dans cette séquence, il peut marquer une saison et un repêchage, 0/9 aux tirs, deux défaites, 2/6 aux lancers francs. Et une terreur grandissante, enfin à la retraite de routage, alors que Trae Young s’échauffait. Et il est entré, et bien il l’a fait : 39 points, 7 passes décisives et les points à, ainsi qu’un panier mortel de Gallinari, confirment un revirement absolument impossible.

Embiid a terminé avec 37 points, 13 rebonds et 5 passes décisives. Épuisé, dans des matchs très longs, on ne peut pas en demander plus. Ou oui : au cours de ces six minutes fatidiques, il a raté quatre tirs et les deux qu’il a lancés dans les dernières secondes depuis la ligne du personnel, le dernier clou dans le cercueil de son équipe. Il a terminé la première mi-temps avec 24 + 11 et un 9/11 aux tirs, mais a été limité par la suite, très mal accompagné au-delà de Curry : +11 avec Embiid en piste, -14 en neuf minutes sans lui. Le jeu pointe vers Doc Rivers, bien sûr, mais aussi vers un Tobias Harris cette fois refusé (4 points, 2/11) et surtout vers un Ben Simmons dont les problèmes dans ce qu’il fait de mal éclipsent son évidence à chaque fois que les playoffs arrivent. .

Cette fois l’Australien est resté, les débats rugissant à nouveau à sa porte, à 8 points, 4 rebonds et 9 passes décisives, seulement deux paniers (2/4)… et un 4/14 aux lancers francs. Hack-a-Ben était la stratégie des Hawks jusqu’à ce que Rivers le fasse asseoir., avec ce que ça fait de mal à son équipe en défense. Dans ces séries éliminatoires, l’Australien est à 32,8% de la ligne du personnel. Une frayeur qui au cours des 25 dernières années ne fait qu’aggraver le Ben Wallace de 2006 (27,3%). Doc Rivers, qui a dit qu’il se voyait jouer au match 7, a été clair sur le problème avec Simmons : « Vous devez jouer des minutes sans lui, nous sommes prêts à le faire. S’il réussit les lancers francs, nous le garderons sur la bonne voie ; Oui, nous ne pouvons pas le faire. C’est ainsi que sont les choses. “Eh bien, ça.

Ce +26 perdu est le troisième pire effondrement des séries éliminatoires en un quart de siècle. En avant, deux retours pour les Clippers : -31 contre les Warriors en 2019, -27 contre les Grizzlies en 2012. Demain, alors que le genou d’Embiid ajoute des minutes et des kilomètres, il y a un examen final à Atlanta. Devant il y aura un public en délire et une équipe en ce moment au complet, emmenée par un Trae Young qui laisse un parfum de mégastar lors de ses premières séries éliminatoires (presque 29 points et 11 passes décisives par match). John Collins (19 points, 11 rebonds) et Gallinari (16+8) ont placé l’accompagnement à côté du vétéran Lou Williams, qui occupait la place habituellement basse d’un Bogdanovic (6 points). Le combo guard est entré sur le terrain au troisième quart avec son équipe à -21 et ne s’est plus assis. Le set à partir de là était de 31-55 et il a récolté 15 points et 3 passes décisives, avec un tronçon clé au quatrième quart, avant que Trae ne prenne finalement le relais.

Dans la conférence Nets, Bucks, Sixers, Heat et Celtics, Nate McMillan et les Hawks de Trae Young sont à une victoire (ils ont deux balles, la première sur leur piste) de la finale. Un succès tonitruant après un retour historique. Les Sixers sont dans les cordes. Étourdi, meurtri, complètement terrifié après un terrible effondrement. Inexplicable… ou parfaitement explicable. Parfois, il est simplement préférable de réfléchir d’abord et de garder à l’esprit que les choses se passent dans le sport. Par chance.