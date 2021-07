Trae Young “glisse et glisse déjà” dans l’intersaison ⋆ 10z viral

in

Trae Young a propulsé son étoile vers de nouveaux sommets cette saison NBA. Au cours de chaque série éliminatoire, Trae a assumé le personnage de méchant à la perfection. Il n’a pas fui les projecteurs, au lieu de cela, il l’a embrassé. Si vous êtes un fan de la NBA et que vous n’aimez pas ce gars, vous n’aimerez peut-être pas la NBA.

Même si Trae est officiellement hors des séries éliminatoires, il est toujours très occupé. Trae et sa petite amie Shelby profitent déjà de leur intersaison. Les deux profitent actuellement de vacances à l’Atlantis is the Bahamas.

Elle a posté quelques photos avec la star de la NBA.

“glisser et glisser pendant une journée🔱”

C’est bien de voir Trae profiter de son intersaison. Il l’a mérité.

Découvrez plus de la petite amie de son Trae ci-dessous:

