Trae Young : “J’ai toujours aimé jouer à l’extérieur”

Hawks d’Atlanta a réussi à mettre le 0-1 en sa faveur ce matin lors de la finale de la Conférence Est des Playoffs NBA 2021 contre dollars de Milwaukee. La franchise de Géorgie a été dirigée par un Amenez des jeunes pratiquement à son meilleur depuis son arrivée en championnat en 2018, qui a terminé avec 48 points, sept rebonds et 11 passes décisives.

Avec cette victoire, les Hawks ont réussi à mettre le facteur à domicile pour le reste de l’égalité. Cependant, bien que cela puisse être la clé de l’issue de la série, pour Trae Young lui-même ce n’est pas un facteur dont son équipe devrait s’inquiéter, puisqu’il considère lui-même qu’il offre son meilleur niveau lorsqu’il joue loin d’Atlanta :

“Depuis que je jouais au lycée, j’adorais jouer à l’extérieur. J’aime vraiment l’idée de jouer contre une foule adverse. On a l’impression d’être avec son équipe dans toute la salle, et je pense que ce genre de choses sont les mêmes. qui rendent le groupe plus uni », a déclaré Young.

Trae Young est le deuxième plus jeune joueur de l’histoire de la NBA à obtenir 45+ PTS et 10+ AST dans un match éliminatoire. Luka est le plus jeune. Quel commerce de brouillon. pic.twitter.com/25fJw2diVK – Rapport Bleacher (@BleacherReport) 24 juin 2021

Les Atlanta Hawks se retrouvent avec la possibilité de participer à leurs premières finales NBA depuis 1961, 60 ans plus tard. À ce sujet, la star de la franchise a également parlé : “C’est spécial d’être proche de l’obtenir. Quand j’étais une recrue, j’ai toujours pensé à réaliser des choses comme ça. Vous ne savez pas à quel point c’est difficile jusqu’à ce que vous ayez vraiment pour le faire.”

Le jeu crucial 2

Les Hawks ont montré que leur performance ne diminue pas loin de leur drapeau dans ces séries éliminatoires. Alors que le match 2 approche à grands pas (tôt le matin du vendredi au samedi à partir de 2 h 30 HAE), l’équipe dirigée par Nate McMillan peut porter un coup très douloureux et presque définitif aux Bucks s’ils parviennent à mettre le 0-2 à domicile. jeux à venir.