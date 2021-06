Trae Young : “J’assume l’entière responsabilité de la dure défaite”

in

Du paradis à l’enfer. C’est ainsi que le niveau offert par Amenez des jeunes avec Atlanta Hawks dans les deux premiers matchs de la finale de la Conférence Est des Playoffs NBA 2021 contre dollars de Milwaukee, qui sont actuellement à égalité dans le score global de l’égalité : 1-1.

Et c’est que Young est passé d’une performance de 48 points et 11 passes décisives dans le match 1 (devenant le premier joueur de l’histoire de la NBA à faire 45+ PTS et 10+ AST dans un match de finale de conférence), pour terminer un match de neuf revirements en 28 minutes du match 2 (dont huit en première mi-temps).

Trae Young lui-même est conscient que ce soir a offert son pire niveau, non seulement des Playoffs actuels, mais pratiquement de toute la saison. C’est ce qu’il a fait savoir dans ses déclarations lors de la conférence de presse d’après-match, où il a toujours été très autocritique :

“J’assume l’entière responsabilité de ce qui s’est passé ce soir. Prendre soin du ballon est quelque chose que je suis obligé de faire mieux, donc je dois l’améliorer oui ou oui. Je dois aussi améliorer mon jeu physique pour les prochains matchs. Ils ( Milwaukee Bucks) se sont avérés supérieurs à cet égard jusqu’à présent », a déclaré Young.

Allez le temps. #CroyezAtlanta pic.twitter.com/T7aZLofB9e – Atlanta Hawks (@ATLHawks) 26 juin 2021

Retournez à Atlanta en gardant à l’esprit le facteur du terrain

Malgré la défaite, les Hawks ont toujours le facteur du terrain en leur faveur après la victoire dans le match 1 de la finale de l’Est. En Géorgie, les hommes de Nate McMillan espèrent remporter au moins un des deux prochains matchs, et prendre le minimum d’égalité pour le sixième match.