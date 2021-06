Trae Young, les Hawks n’ont pas peur des Bucks

in

Les Atlanta Hawks seront à court de talent avant d’être à bout de nerfs.

Leur inexpérience peut devenir un ennemi, mais pas pour le moment, et les Milwaukee Bucks sont la dernière victime de la tournée des éliminatoires sur route des Hawks, volant leur troisième match consécutif 1 – cette fois en finale de la Conférence Est.

S’il y a une chose à leur sujet, ils ne font pas peur – et plus les jeux durent, ils vous font peur. C’est la confiance qui rencontre l’équilibre rencontre beaucoup d’esprit de jeu et de mise en scène sur une scène qui nécessite généralement l’approche la plus boutonnée.

Trae Young peut shimmy après avoir secoué Jrue Holiday et frappé un trois ouvert, puis lancer un alley-oop du verre à John Collins comme si c’était un All-Star Game – et attention, cette équipe n’avait pas d’All-Star parce que de son démarrage lent.

Mais Collins chassera les balles en vrac et frappera un triple critique avec 1:39 restant qui réduit l’avance des Bucks à un, se sentant cool comme vétéran, et Young reprendra un match au troisième quart que tous les grands meneurs ont appris à maîtriser .

Sauf que c’est la première expérience en séries éliminatoires pour les deux.

Pour paraphraser la chanteuse R&B Deborah Cox : Les Hawks ne sont pas censés être ici.

Mais ils sont là, soutenus par les 48 points, 11 passes décisives et sept rebonds de Young, et ils prouvent qu’ils ont leur place en remportant leur sixième match sur la route dans cette série éliminatoire. Collins a réussi une première mi-temps lente pour terminer avec 23 points et 15 rebonds, manquant un seul tir à l’intérieur de la ligne des 3 points.

Trae Young et Clint Capela d’Atlanta célèbrent leur victoire dans le match 1 contre les Bucks lors de la finale de la Conférence Est au Fiserv Forum à Milwaukee le 23 juin 2021. (Stacy Revere/.)

« J’ai senti que nous nous sommes construits pour pouvoir jouer sur la route », a déclaré l’entraîneur par intérim des Hawks, Nate McMillan. “Et, vous savez, je leur ai dit que, ils sont faits pour ça.”

Ils ont contrecarré les Knicks de New York surperformants, ont survécu à Joel Embiid à Philly, des déficits de 20 points et ont abandonné de manière inattendue les matchs de clôture à domicile pour rebondir pour remporter un match 7 sur la route.

Mercredi, Giannis Antetokounmpo a vécu dans la peinture et a limité ses tentatives de 3 points à deux tout en marquant 34 avec 12 rebonds et neuf passes décisives. Holiday a maintenu les Bucks à flot avec sa meilleure sortie à ce jour, avec 33 points et 10 passes décisives, ayant parfois ses moments contre Young.

Mais ces Hawks ont persévéré et ont continué à faire de leur mieux, réalisant que ce n’était pas si mal et décidant qu’il était beaucoup plus facile de continuer à jouer fort plutôt que de se mettre la queue.

Ils ont envahi le périmètre lors de la dernière possession offensive des Bucks alors qu’ils menaient trois, forçant une passe à Antetokounmpo et l’encrassant avant qu’il ne puisse tenter une tentative de tir.

C’est un niveau de discipline et d’exécution qui n’est pas glamour, mais c’est intelligent et fondamental. Il jette les bases d’une équipe avec laquelle il faut compter par opposition à une Cendrillon estivale.

Les Cendrillons sont pour mars, pas juin.

“Je pensais vraiment que nous avons pris beaucoup de meilleurs tirs d’équipes, mais nous sommes tellement préparés à bien des égards que vous devrez continuer à nous donner le meilleur tir”, a déclaré Collins. « Toute la nuit, nous allons continuer à frapper à la porte. Tu dois vraiment bien jouer toute la nuit.

Ce qui se passe généralement après des séries émotionnelles et épuisantes comme les deux équipes ont survécu en demi-finale, il faut un certain temps pour vous retirer le maillot de votre dernier adversaire et reconnaître qui est maintenant devant vous.

Il était difficile de dire si les Hawks jouaient à l’opossum, attendaient l’occasion parfaite de frapper ou s’ils avaient de la chance d’être proches. Difficile de dire si les Bucks s’apprêtaient à bâillonner ou à jouer avec leur nourriture.

Avec Young, qui doit être fermement dans la conversation des superstars, les Hawks se cachent toujours. Et sous McMillan, il a eu la liberté de conduire la voiture. Il a noté à la télévision que les Hawks avançaient lentement, mais ils n’ont jamais permis aux Bucks de s’enfuir et de se cacher.

Combien d’équipes se sont effondrées dans des circonstances moindres, qui ont sorti la première en raison d’une blessure ou de l’adversité pour appeler cela un match, une série, une saison ?

Les Hawks ont déjà été cette équipe, mais plus maintenant. Il y a une identité et cela va au-delà du fait que Young joue le bouffon de la route, même si c’est un rôle qu’il embrasse clairement.

“Je pense qu’il a les compétences que ces meilleurs joueurs ont dans cette ligue, vous devez le mettre avec les meilleurs gars”, a déclaré McMillan. « Il n’avait vraiment pas de faiblesse du côté offensif du terrain.

C’est difficile à discuter, même si Young vient d’entrer dans le panthéon des grands joueurs offensifs dans une grande ligue offensive, se forgeant sa propre niche – le faisant d’une manière qui sera satisfaisante puisqu’il peut dire que personne ne le lui a donné.

Il le prend, continuellement, avec les encouragements de McMillan.

“Je veux dire, je sais que c’est un gros problème, mais peu de gens croient que nous pouvons gagner”, a déclaré Young. « Donc, je veux dire, c’est un gros problème.

«Je suis tout pour les plus grands moments. Et je ne sais pas, j’ai l’impression d’avoir travaillé toute ma vie. Et nous avons parlé, dans nos petites conversations que nous avons eues, que le simple fait d’arriver aux séries éliminatoires est quelque chose que je voulais faire cette année.

Le gardien des Hawks Trae Young n’avait pas peur d’aller directement à l’attaquant des Bucks Giannis Antetokounmpo lors du premier match de la finale de la Conférence Est. (Jeff Hanisch/USA TODAY Sports)

McMillan a raconté tout ce que Young a vu, juste au cours des 50 matchs environ qu’il l’a entraîné: Box-and-ones, plus gros défenseurs, défenseurs physiques, pièges et blitz pick-and-roll.

“Et cela fait partie de la croissance qu’il doit traverser”, a déclaré McMillan. “Et les bons joueurs, ils traversent cela, ils en apprennent, mais ils ne permettent pas aux différentes couvertures de les sortir de leur jeu, ils trouvent toujours des moyens d’être productifs.”

Ainsi, après qu’Antetokounmpo se soit occupé de ses coéquipiers pendant un temps mort à propos du shimmy de Young et que Holiday soit devenu physique et ait remporté quelques batailles, les Hawks se sont retrouvés en retard de sept avec quatre minutes à jouer.

Ils n’avaient aucune réponse pour Antetokounmpo en mouvement ou pour le tir à 3 points de Holiday.

Mais ils avaient des réponses, et la peur ne faisait pas partie de l’équation.

S’ils étaient en tête, ils seraient faciles à éliminer, facile à prédire qu’une réponse au match 2 de l’équipe désespérée serait retentissante, un coup de grâce qui pourrait empêcher les Hawks de tituber jusqu’à la maison et tout au long du week-end.

Mais ça ne ressemble pas à ça, ça ne semble tout simplement pas familier. Il n’y a pas de modèle pour cela, mais ils semblent avoir juste assez de tout pour garder les adversaires honnêtes. Clint Capela a déjà participé à la finale de la conférence, faisant partie d’une équipe des Houston Rockets qui a donné une avance de 3-2 aux dynastiques Golden State Warriors et a bâillonné un match 7 à domicile.

“Je suis monté sur scène, c’est ma deuxième fois”, a déclaré Capela. «Et j’ai vu beaucoup de joueurs battre en retraite chaque fois qu’ils montent sur scène. Mais ce que je vois de [Young] c’est tellement de confiance, sans peur, en attaquant encore et encore.

Il a continué à attaquer, obtenant un retrait tardif avec 29,8 secondes à jouer pour donner aux Hawks une avance qu’ils n’abandonneraient pas, le meilleur sur une nuit de 12 points et 19 rebonds.

“Tu dois vraiment bien jouer [to beat us], toute la nuit », a déclaré Collins. « Comme je l’ai dit, nous arrivons.

Non, vous êtes ici.

