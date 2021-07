Trae Young : l’ombre de Doncic et l’aube d’une nouvelle ère

Trae Young et Luka Doncic sont venus main dans la main à la NBA. Le meneur des Hawks a été choisi en cinquième position, et le joueur des Mavericks deux auparavant, en troisième. On a beaucoup parlé de ce projet, dans laquelle a atterri une portée qui a fait beaucoup parler ces dernières années. Personne n’a compris le choix des Kings, plongés dans une crise gargantuesque qui aurait pu se terminer si à la place de Marvin Bagley III ils avaient choisi Doncic. Le Slovène a été échangé après son élection, par les Hawks, en route pour Dallas, dans un voyage inverse à celui effectué par Trae, sélectionné par les Mavs et envoyé à Atlanta par accord préalable entre les deux équipes. Deux hommes et un destin, une rivalité dont la NBA a pleinement profité avant que cela n’arrive, avec un Rookie de l’année qui a fait les couvertures et suscité le débat, mais qui s’est retrouvé entre les mains du favori, un Doncic qui n’était que le gagnant.

Depuis, les carrières des deux joueurs ont toujours été à l’honneur. Par rapport à l’épuisement, quoi que l’un fasse, l’autre répond, soit sous forme de des expositions historiques, des documents anciens ou simplement des détails sous la forme de faits saillants et grands jeux. Les deux sont le visage de leurs équipes respectives, deux projets qui sont partis de la base et cherchaient leur place dans une NBA qui n’attend personne. Ni à eux, aussi jeunes que talentueux, avec une capacité de leadership inhabituelle pour leur âge et un avenir très prometteur dans une compétition qui veut trouver un nouveau visage similaire à celui que Magic et Bird avaient autrefois. Celui dont Jordan a hérité plus tard, est passé entre les mains de Kobe et Shaq d’abord et du Black Mamba plus tard. Un bâton et un trône occupés aujourd’hui par l’infatigable LeBron, qui continue de collectionner les records.

Cependant, et malgré le fait qu’il y ait un grand groupe qui est très fort (Embiid, Donovan Mitchell, Booker…) Même LeBron n’est pas éternel et à un moment donné, il devra être remplacé au sommet de la meilleure ligue du monde. Surtout en termes de discours et de narration, ces deux choses sur lesquelles la NBA vit constamment, avec l’opinion publique, ce lieu où se gagnent les batailles qui décident des guerres, en tant que juge impitoyable et grand bastion, toujours immobile. Et Doncic et Trae ont le soutien du public et des analystes, ils ont un énorme public et ont gagné le respect de ce côté vétéran, qui les a désignés comme successeurs et avec qui ils côtoient déjà comme s’ils l’avaient fait toute leur vie.

Apporter des gains de terrain

En ce qui concerne l’éternelle comparaison avec Doncic, Trae Young a gagné du terrain cette saison après l’avoir perdu la précédente. Dans une saison régulière plus discrète au niveau individuel, mais toujours spectaculaire (25,3 points et 9,4 passes décisives contre 29,6 + 9,3 l’an dernier), les Hawks sont passés de la pègre à la lumière. Après un début difficile, l’équipe a montré la responsabilisation du joueur pour que Lloyd Pierce quitte le banc. Les fuites (un classique, plus que jamais au cours de la dernière décennie) ont souligné Trae et sa relation qui se détériore avec Pierce, créateur d’un projet avec lequel il n’avait pas vu les séries éliminatoires. Son remplaçant était le sanglant Nate McMillan, qui a rapidement été qualifié d’intérimaire pour éviter les doutes ou pour s’assurer une position qu’ils ne voulaient pas tenir pour acquis pour un entraîneur qui avait perdu quatre saisons consécutives au premier tour (tous avec les Pacers). ), les deux derniers avec 4-0. L’avenir de l’année était étrange et certains prédisaient une fin compliquée et de nombreux changements en été. Mais les choses ont commencé à changer…

Au final, les Hawks sont passés d’une fiche de 15-20 à un final de 41,31, un formidable sprint final qui leur a assuré les playoffs sans passer par ce play-in inconfortable qu’Adam Silver aime beaucoup et très peu les joueurs. Ils étaient cinquièmes de la Conférence Est, et avec de bons chiffres : onzième de la NBA en marquant, cinquième aux rebonds, huitième au classement offensif, avec Capela consolidé (15,2 + 14,3, meilleur rebondeur de la NBA) et l’effectif au diapason. Le départ de Rajon Rondo, qui n’a pas compté à aucun moment, et l’arrivée de Lou Williams et son attitude décontractée et amicale ont amélioré la chimie et la synchronisation du groupe. Gallinari s’est amélioré, Bogdan Bogdanovic a justifié son sit-in avec les Bucks en début de saison, Heurter et Hunter font craquer le public, John Collins fait tout et Cam Reddish était le pilier défensif jusqu’à sa blessure et est revenu dans la série contre les Bucks, quoique par intermittence, avec une équipe qui avait une rotation établie. Je veux dire, c’est tout sourire à Atlanta, malgré la défaite finale.

Le combat contre Doncic… et contre l’histoire

Et apporte? Tout a été sous sa baguette. Sa maturité grandit, son leadership est incontestable et nul ne doute d’un talent qu’il montre chaque soir. Il a raté le All Star pour le record de son équipe, mais il a explosé lors de ses débuts en finale, ce qui a semblé tout sauf la première d’un homme de seulement 22 ans. Au premier tour contre les Knicks, il est allé à plus de 29 points et près de 10 passes décisives.. En demi-finale, 29 + 11 contre les Sixers, avec sept matchs auxquels il a parfaitement répondu, les Hawks s’imposant en septième d’une manière aussi inattendue que méritée et laissant un projet en échec. Un qui a commencé, soit dit en passant, avec ce Processus qui s’est confirmé aujourd’hui comme un échec et qui n’a pas complètement foulé la finale de l’Est. Les Hawks, d’ailleurs, les ont rejoints pour la première fois depuis 2015, quand ils l’ont fait avec Mike Budenholzer… que Trae a eu sur le banc opposé lors de la finale de l’Est et qu’il a assisté à une exposition historique en ouverture. jeu de la série : 48 + 11, avec victoire. Ce sont les deux seules fois où l’équipe a atteint ce tour au cours des 50 dernières années, alors qu’il s’agissait de divisions et non de conférences.. Même avec le légendaire Lenny Wilkens, ils n’ont pas atteint ce tour dans les années 90. Pour le seul titre de la franchise, il faut aller à Sant Louis : 1958, dans la préhistoire de la Ligue.

Et quant à Doncic, il est resté pour la deuxième année consécutive au premier tour, cette fois avec 3-2 et un sixième match à Dallas. Pendant ce temps, son grand rival atteint la finale de conférence à ses débuts en play-offs et dépasse ses deux premières manches, ce que le Slovène n’a pas encore connu. Et avec 9 matchs au-dessus de 30 points, le troisième chiffre le plus élevé pour une recrue., à égalité avec LeBron et derrière Rick Barry et Jabbar, alors qu’il s’appelait Lew Alcindor. Et, chez les Hawks, la bonne gestion de McMillan a réprimé la révolte populaire qui menaçait la structure de la franchise, en janvier dernier. En Dallas, la guerra civil es ya un hecho, Carlisle ha salido, Kidd ha llegado y nadie sabe qué ocurre con Mark Cuban, que siempre ha apostado por los proyectos a largo plazo (véase, Dirk Nowitzki), pero no es capaz de tranquilizar les choses. Et ça, vous savez déjà comment ça marche : soit il y a des résultats, soit Doncic force une sortie qui, pour le moment, n’est pas envisagée… mais dont la possibilité, comme avec Sion et les pélicans, pèse sur les fans et les managers. Doncic et Traé. Apportez et Doncic. Deux hommes et un destin. Les deux joueurs qui vont mener une nouvelle ère en NBA. Pour l’instant, le meneur des Hawks gagne du terrain. Le reste, vous le savez : la NBA n’attend personne. Et eux non plus.