Trae Young marque 48 points et donne l’avantage aux Hawks

24/06/2021 à 6h03 CEST

. / Milwaukee

La base Amenez des jeunes a contribué sa meilleure note en tant que professionnel dans les séries éliminatoires en obtenant un double-double de 48 points et 11 passes décisives qui a permis la Les Hawks d’Atlanta battent les Milwaukee Bucks à l’extérieur 113-116 dans le premier match de la finale de la Conférence Est. La victoire des Hawks leur permet d’aller 1-0 et l’avantage du terrain de leur côté dans la série qu’ils disputent au meilleur des sept matchs, le second devant se jouer vendredi sur la même scène au Fiserv Forum, à Milwaukee, où ce soir a eu lieu la première devant une présence officielle de 17 341 spectateurs, 94% de sa capacité.

Les grands hommes John Collins et le centre suisse Clint Capela ont également été décisifs dans le jeu intérieur, contribuant aux doubles-doubles. Collins avait 23 points et 15 rebonds, tandis que Capela a atteint 12 buts, y compris les deux qui ont donné l’avance aux Hawks et la victoire avec 29,8 secondes à faire, capturé 19 balles sous les cerceaux -15 défensifs- et mettez un bouchon.

L’attaquant grec Giannis Antetokounmpo terminé en tant que leader des Bucks en contribuant double-double de 34 points, 12 rebonds, neuf passes décisives, récupéré deux balles et mis deux bouchons. La base Vacances à Jrue était chargé de diriger le match des Bucks et a également terminé avec un autre double-double de 33 points, dont cinq triples, et distribué 10 passes décisives.