Trae Young remporte le duel contre Joel Embiid et les Hawks égalisent la série

15/06/2021 à 6h49 CEST

. / Atlanta

La base Amenez des jeunes il a été érigé à nouveau dans la grande figure de la Atlanta Hawks ceux qui ont dirigé le retour et victoire 103-100 contre les Sixers de Philadelphie dans le quatrième match de la demi-finale de la Conférence Est qui est maintenant à égalité (2-2) pour le meilleur des sept. Young, qui s’est terminé par un double-double de 25 points, 18 passes décisives et quatre rebonds, il a toujours marqué les buts décisifs, dont les deux tirs personnels au son du klaxon qui ont assuré la victoire des Hawks, qui garantissent un retour à Atlanta pour le sixième match. L’escorte serbe Bogdan Bodanovic avec 22 points, dont quatre à 3 points sur 13 tentatives et cinq rebonds, il a terminé deuxième meilleur buteur des Hawks, qui avaient les cinq partants avec des chiffres à deux chiffres, dont le centre suisse Clint Capela, qui a joué un excellent duel avec Embiid, qui n’a pas laissé cela être un facteur gagnant et a également contribué un double-double de 12 points, 13 rebonds et mis un bloc. Aussi le travail défensif de l’attaquant John Collins avec un autre double-double de 14 points, 12 rebonds, une passe décisive, une récupération de balle et un contre, a fait la différence. Le garde Kevin Huerten a atteint 10 points, dont deux triples, avec quatre rebonds et a complété la liste des cinq partants des Hawks qui avaient des numéros à deux chiffres.

Young a surmonté un départ à froid pour ensuite toujours marquer les buts décisifs et permettre aux Hawks de se remettre d’un déficit qui atteignait 18 points, mais qu’en atteignant la quatrième période, le set était de 80-82 en faveur des Sixers. En plus de perdre le match, les Sixers ont découvert qu’Embiid avait passé du temps dans les vestiaires au deuxième quart et n’avait pas marqué de panier en deuxième mi-temps. Embiid a joué avec du cartilage déchiré sur son genou droit.

Le cinquième match aura lieu mercredi soir au Well Fargo Center de Philadelphie.

Embiid a terminé avec un double-double de 17 points et 21 rebondsMais il a raté un tir à moins de neuf secondes de la fin du match, ce qui aurait pu donner aux Sixers une avance partielle de 101-102. Le rebond défensif est allé aux Hawks et ils n’ont pas raté la dernière possession lorsque Young a utilisé les secondes et forcé les deux tirs personnels qu’il a marqués.

Les neuf rebonds d’Embiid au premier quart sont les plus importants pour un joueur des Sixers dans n’importe quelle période d’un match éliminatoire depuis la saison 1996-97. Embiid a récolté 13 points et 10 rebonds en première mi-temps, le troisième double-double de sa carrière en première mi-temps d’un match éliminatoire. L’attaquant turc Furkan Korkmaz a marqué 10 points après que l’entraîneur des Sixers Doc Rivers ait été choisi pour remplacer le gardien partant Danny Green, qui a subi une tension au mollet droit au début du match 3 et n’est pas revenu. L’avant-toit Tobias Harris a marqué 20 points en tant que deuxième meilleur buteur des Sixers et le gardien de tir Seth Curry a atteint 17 points, manquant un possible triple de l’égalité lorsque le klaxon a retenti. Harris a marqué au moins 20 points en sept matchs consécutifs en séries éliminatoires.

Les Sixers menaient 42-60 à la fin de la première mi-temps, mais Atlanta a pris du retard au troisième quart. Bogdanovic a ouvert la dernière période avec un triple pour donner à Atlanta son avance en première mi-temps, 83-82. Philadelphie menait 94-98 avant que le 3 points de Collins ne réduise l’avance à un point. Le tir de Young avec 1:17 à jouer a donné à Atlanta une avance de 99-98, et ses deux lancers francs lorsque Embiid a commis une faute ont augmenté l’avance à trois. Les Hawks ont tenu bon à partir de là, prenant une pause lorsque Embiid a raté un lay-up et que les Sixers ont fait sortir le ballon des limites avec 7,8 secondes à jouer.

Young a raté ses cinq premiers tirs sur le terrain et a enveloppé son épaule droite alors qu’il s’asseyait sur le banc au début du deuxième quart. Les Hawks n’ont pas annoncé de blessure. La frustration de Young s’est manifestée lorsqu’il s’est plaint après avoir été appelé pour une faute sur Embiid au deuxième quart, provoquant une faute technique. Après que son épaule ait été enveloppée, Young a effectué un court saut, puis a réussi deux autres tirs à 3 points.

Embiid a fait un triple après son passage dans les vestiaires, mais a terminé 4 sur 20 sur des buts sur le terrain, juste la production dont les Sixers ont besoin de leur star, qui avait une précision de 51% en saison régulière.

L’entraîneur des Hawks, Nate McMillan, a peaufiné son alignement, faisant tomber Huerter du banc pour remplacer Solomon Hill à l’avant. La position a changé depuis que De’Andre Hunter, le meilleur défenseur du périmètre de l’équipe, a raté le reste des séries éliminatoires en raison d’une blessure au genou droit. Hunter doit subir une intervention chirurgicale demain, mardi, à Los Angeles pour réparer une déchirure de son ménisque latéral.