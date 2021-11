Trae Young se noie dans l’Utah

L’histoire du Jazz est la même chaque année. Un conte aux pages infinies mais qui ne font que se répéter. Encore et encore. Jusqu’à épuisement. Cinq records positifs au cours des cinq dernières saisons sont le bagage des cinq dernières années de Quin Snyder à la tête de l’équipe. Un coach qui a été à la tête de la franchise de Salt Lake City pendant sept ans et qui a hérité de la culture et des traditions que Jerry Sloan, lié au Jazz depuis près de trois décennies, a apporté à l’entité. Sloan, aujourd’hui décédé, est parti par la porte arrière après un combat avec Deron Williams, vilipendé les années suivantes. Et Utah a été plongé dans un maelström de mauvais résultats qui, oui, n’a duré que quelques années avant de voir le jour avec Snyder, qui avait d’abord Rudy Gobert puis Donovan Mitchell pour étayer un projet prometteur. Mais celui qui est prometteur depuis longtemps.

Celui que je veux et je ne peux pas est constant ; Snyder a remporté, après la dernière des quatre années d’un Tyrone Corbin qui n’a pas réussi à rectifier la situation, 13 victoires de plus que son prédécesseur lors de sa première saison. Et un 40-42 plein d’espoir dans le deuxième; après cela, cinq saisons éliminatoires consécutives: 21, 48, 50, 44 et 52 victoires, avec trois demi-finales et deux défaites au premier tour. Ils ont été la surprise en 2017, toujours avec Gordon Hayward, et une victoire aussi inattendue que méritée au premier tour contre les Clippers (4-3). Ils ont réitéré l’exploit contre les Westbrook Thunder, Paul George et Carmelo (4-2) l’année suivante, avec un Donovan Mitchell qui a alors montré que son plafond était très haut. Mais après cela, deux premiers tours et Quelques dernières demi-finales se sont connues petit à petit au sein d’une équipe qui, et c’est le pire, ne sait pas comment avancer.

Le petit marché tenu par le Jazz, appartenant à une communauté mormone très calme et paisible, qui ne devient fidèle que dans un stade toujours emballé et très actif aux grandes dates, empêchant les agents libres de premier plan d’atteindre l’Utah. Donc l’arrivée de Bojan Bogdanovic était pratiquement un miracle et ils doivent compter sur les gens du repêchage pour monter le plus haut possible. C’était donc avec John Stockton et Karl Malone, mais aussi avec le susmentionné Deron Williams. Et oui, autour de vous pouvez essayer d’accompagner au mieux vos stars, mais jamais une légende de ceux qui dirigent la Ligue et entrent dans l’Olympe même n’atteindra le Jazz pour changer le monde. Et, pour l’instant, il semble que les choses aient commencé comme ces dernières années pour une équipe qui, encore une fois, transmet de bons sentiments.. Bien sûr que non.

Contre les Hawks, les Jazz ont surmonté deux défaites consécutives pour savourer à nouveau le triomphe et suivre de près les intraitables Warriors. Rappelons que, lors de leurs sept premières rencontres, les Jazz sont allés à un 6-1 que seuls les Bulls ont composé. Mais après cela est venu une perte plus ou moins logique pour le Heat, et une perte moins logique pour le Magic. Bien sûr, ils gagnent à nouveau en exhibant leurs meilleures armes : triple, rebond, défense et un dernier quart-temps exceptionnel malgré la défaite du set (15-18). Et pas pour cela, mais plutôt pour administrer un avantage plus que suffisant et empêcher la réaction de ses rivaux et de son principal soutien, un Trae Young qui est passé à 27 points mais est resté sans marquer, et presque sans recevoir, dans les 12 dernières minutes. Et l’effort de Kevin Huerter (28 buts) n’a pas réussi à redresser la situation.

Les Jazz ont terminé, encore une fois, avec Donovan Mitchell (27 points) comme leader. Et l’avenir du projet continue de reposer sur un tel joueur faisant le saut définitif vers ce premier niveau dans lequel les étoiles sont gérées. Rudy Gobert (9 + 14) a battu Clint Capela (13 + 12), Bogdanovic est allé à 18 points et Jordan Clarkson en a ajouté 16 sur le banc, avec 12 de plus pour un Mike Conley qui est également venu compléter la liste. Mais, comme tant d’autres, n’a pas pu éviter l’élimination en demi-finale contre les Clippers sans Kawhi Leonard la saison dernière. Le plus dur de tous les Jazz ont eu, qui est allé à la première place dans l’Ouest la saison dernière, mais ne pouvait pas être cette équipe redoutable et parfaite qui pourrait contre tous leurs rivaux au milieu du parcours. Maintenant, les choses semblent aller bien pour le Jazz. Mais bien sûr, cela a semblé tellement de fois … C’est peut-être le bon. ou pas bien sur. On verra.