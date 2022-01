Trae Young signe l’un des meilleurs matchs de l’histoire : 56 points et 14 passes décisives !

Portland Trail Blazers a battu faucons d’Atlanta par 136-131 dans un duel marqué dans le principe par la défaite de Damian Lillard chez les Blazers. A commencé Anfernée Simons pour le remplacer et la foi qu’il a bien fait : 43 points et 7 rebonds dans ce qui était de loin le meilleur match de sa carrière. Cependant, malgré le triomphe et la marque, les projecteurs hier soir ont été pour Amenez des jeunes. La star des Hawks a signé l’une des meilleures performances individuelles de l’histoire de la NBA (seulement 4 joueurs avaient atteint leur nombre à ce jour) après avoir terminé le duel avec 56 points et 14 passes décisives avec seulement quatre défaites. Énorme. Young a effectué 17 des 26 tirs qu’il a effectués, 7 des 12 tirs à 3 points qu’il a effectués et tous les lancers francs qu’il a effectués (15 sur 15). Énorme.

