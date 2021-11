Trae Young, sur sa colère contre les arbitres NBA : « Avec certains c’est une affaire personnelle »

Amenez des jeunes n’a pas cette saison, loin de là, le début qu’il attendait avec son Atlanta Hawks. Le meneur, qui affiche en moyenne 23,3 points et 9,6 passes décisives par match, semble très mal à l’aise sur le terrain, ce qui lui cause plus d’un problème avec les arbitres de la ligue.

Young s’échauffe facilement et il n’est pas surprenant de voir des fautes techniques siffler au cours de ses nombreuses protestations. Sur ce, le joueur des Hawks s’est défendu en veillant à ce que le niveau d’arbitrage laisse à désirer : « Je me fais siffler pour des choses que n’importe quel autre joueur de la ligue ne ferait pas. Avec certains d’entre eux, il semble que ce soit quelque chose de personnel. ma ».

J’ai demandé à Trae Young pourquoi il avait commis une faute technique avec les Hawks à 2 en fin de match. « Dre se faisait harceler par CP à la poste. Je lui ai demandé : ‘Tu n’as pas vu ça ? Tu n’as pas vu ça ?’ Il m’a donné une technologie. Je suppose que c’est personnel avec certains de ces gars. « – Chris Kirschner (@ChrisKirschner) 7 novembre 2021