Trae Young voulait entendre les chants “ F You ” des fans de Knicks ⋆ .

Le premier week-end des Playoffs NBA n’a pas déçu. Maintenant, nous pourrions juste avoir un tout nouveau méchant de la NBA au milieu de nous aussi à Atlanta Hawks meneur Trae Young.

Young et les Hawks ont affronté les Knicks de New York lors du premier match de leur série du premier tour dimanche. Le match étant à égalité dans les dernières secondes, Young a lacé ses coups de pied et s’est mis au travail.

LE TEMPS RÉDUIT.

TRAE YOUNG FLOATS IT UP. @ ATLHawks GAGNEZ LE JEU 1. # TrueToAtlanta #NBAPlayoffs pic.twitter.com/hlaSHajFQo – NBA (@NBA) 24 mai 2021

JEU DE BALLE!!! Les faucons gagnent!

Comme on pouvait raisonnablement s’y attendre, les fans des Knicks à l’intérieur du Madison Square Garden ont été réduits au silence après ce seau. Trae Young a bien remarqué la baisse du niveau sonore.

“C’est calme comme f * ck ici” – Trae Young 🔥🤫pic.twitter.com / tXanpxZDHJ – NBA Central (@TheNBACentral) 24 mai 2021

Mais attendez, il ya mieux!

Dans son interview d’après-match, Trae Young a ouvertement admis qu’il voulait tout «l’amour» que les fans des Knicks lui faisaient pleuvoir. Le joueur de 22 ans a déclaré qu’il aimait entendre chaque chant “ F You ” lancé par les New-Yorkais mécontents.

«Tout le monde chante FU… C’est devenu très calme à la fin, et je voulais entendre à nouveau ces chants FU. –Trae Young après avoir remporté le premier match du MSG pic.twitter.com/W2zHCrWNeh – ESPN (@espn) 24 mai 2021

Eh bien, frappez un flotteur gagnant sur un disque très disputé et vous obtiendrez beaucoup plus de ces chants.

Les médias sociaux ont rapidement comparé Trae Young à Reggie Miller à la suite de ces remarques d’après-match.

trae young s’attaquant aux bichons comme Reggie Miller à l’époque pic.twitter.com/kBspEEUbh8 – seaux (@buckets) 24 mai 2021

Je ne suis pas assez vieux pour me souvenir de cette époque de la NBA, mais j’ai fait pas mal de lecture dans l’histoire du sport. Honnêtement, chaque fois que des blagues sont faites aux dépens des fans des Knicks, je suis tout à fait d’accord.

Après avoir perdu 32 points, distribué 10 passes décisives et frappé le vainqueur du match 1, il est clair que Young est déterminé à gâcher la première apparition en séries éliminatoires de New York en huit ans.

