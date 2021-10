Traffic laissent leur empreinte sur la pop psychédélique

Cela avait peu de rapport avec la musique d’album profondément réfléchie qui Trafic est devenu célèbre pour. Mais « Hole In My Shoe » reste néanmoins un excellent exemple du son pop psychédélique qui résonnait dans les charts britanniques après Summer of Love en 1967. C’était aussi le plus gros succès du groupe.

Écrit par Dave Mason, la chanson faisait suite au premier succès de Traffic, « Paper Sun », qui avait lui-même été un succès substantiel, atteignant le n ° 5 en juillet. « Hole In My Shoe », produit par future Pierres qui roulent l’ancien élève Jimmy Miller, a capturé l’ambiance rêveuse, presque hallucinatoire de l’époque et, dans le classement du 18 octobre, s’est hissé au n ° 2, n’a dépassé le sommet que par Les Bee Gees« « Massachusetts ».

« Pop bubblegum » ?

Les camarades de groupe de Mason étaient moins que ravis de la décision d’Island de publier « Shoe » en tant que single, avec Steve Winwood disant plus tard au magazine Mojo qu’ils ne voulaient pas le publier. Son collègue Jim Capaldi était plus franc, le qualifiant de « chewing-gum pop ».

Écoutez le meilleur de Traffic sur Apple Music et Spotify.

Néanmoins, le morceau a passé trois mois dans les charts, de septembre à décembre, date à laquelle Traffic faisait ses débuts avec son prochain hit et dernier single du Top 10 britannique, « Here We Go Round The Mulberry Bush ».

Peu de temps après, les désaccords musicaux évoqués par la différence d’opinion sur leur chanson la plus populaire avaient conduit Mason à quitter le groupe pour la première fois. À ce moment-là, le groupe figurait pour la première fois dans le palmarès des albums avec son premier set Mr. Fantasy, sur lequel Mason a joué avant son premier départ. Le passage de Traffic vers l’album rock était bien engagé.

Achetez ou diffusez « Hole In My Shoe » en bonus sur la réédition de luxe de Mr. Fantasy.