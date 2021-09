Trafic A1 : retards sur la route à deux voies par Gateshead Tyne and Wear | Royaume-Uni | Nouvelles

Les voitures sont à l’arrêt des deux côtés de l’A1 entre la sortie 73 pour Swalwell, Tyne et Wear et le centre commercial Metrocentre, et la sortie 77 pour Kenton et Jesmond dans le même comté. Trois véhicules sont entrés en collision près de la jonction 77 et deux voitures se sont écrasées dans un autre accident plus au nord près de la jonction 79 pour North Brunton, Tyne et Wear.

Il y a aussi une voiture en panne près de la jonction 80 pour Seaton Burn, ce qui ajoute encore à la congestion en direction nord. Le trafic vers le sud est particulièrement lent entre la jonction 79 et la jonction 77.

Les conducteurs en direction du sud sont encouragés à partir à la jonction 79 et à emprunter la Great North Road à travers Grange Park et Gosforth. La déviation amènera les conducteurs à travers Newcastle-upon-Tyne et Gateshead pour rejoindre l’A1 à la jonction 69 près de Dunston.

Et, comme le rapporte Chronicle Live, les automobilistes en direction du nord devraient partir à la jonction 73 pour Swalwell, prendre l’A695 sur la rivière Tyne, puis traverser Scotswood et Denton Burn pour rejoindre l’A1 à la jonction 75.

Les services d’urgence sont sur les lieux de chaque crash, c’est entendu.

North East Live Traffic a tweeté: “Il y a de gros retards sur le contournement ouest de l’A1 et la voie 1 est actuellement bloquée après une collision de trois véhicules entre J77 Kingston Park (Kenton Bar) et J78 Fawdon.”

Les retards devraient se poursuivre jusqu’aux heures de pointe, qui sont déjà chargées dans les grandes villes comme Newcastle depuis le début de la semaine. Les bureaux ont commencé à rouvrir après plus de 18 mois de fermeture imposée par des restrictions pandémiques et, par la suite, il y a eu des scènes de bus bondés, de circulation aux heures de pointe et d’agonie de la canicule cette semaine.

À Londres lundi, le trafic aux heures de pointe est revenu aux niveaux d’avant la pandémie alors que les navetteurs se débattaient avec des routes encombrées comme les M25, A2 et A20. La congestion à 9h du matin a été estimée à 61% de sa capacité – presque les 63% qu’elle était en 2019.