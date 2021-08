Trafic A14 le plus récent: le pont d’Orwell FERMÉ en raison d’un «incident de police» – une route de déviation est en place | Royaume-Uni | Nouvelles

Un certain nombre de services d’urgence sont présents et ont causé des retards importants autour d’Ipswich et d’une grande partie du Suffolk. Le pont a été fermé vers 17h30 aujourd’hui entre la jonction 57 avec l’A1189 Nacton Road et la jonction 56 avec l’A137 Wherstead Road.

Les deux sens ont été touchés et la circulation fait la queue à l’approche du pont dans les deux sens.

Des conducteurs bloqués dans la circulation ont déclaré avoir vu des ambulances traverser la circulation pour assister à l’incident.

La police n’a pas pu confirmer pourquoi le pont a été fermé, mais a déclaré que cela était dû à un incident en cours.

Norfolk et Suffolk Roads et l’équipe de police armée ont exhorté les gens à rechercher un itinéraire alternatif.

Ils ont tweeté : « #a14 #ipswich #orwellbridge actuellement fermé dans les deux sens en raison d’un incident.

« La police est présente.

« Veuillez éviter la zone et rechercher un itinéraire alternatif. »

Highways England offrait des itinéraires alternatifs.

Ils ont déclaré: «Des retards sont probables à l’approche des fermetures, avec des temps de trajet supplémentaires également attendus sur les itinéraires de déviation.

« La route de déviation s’effectue via l’A1156, l’A1189 et l’A1214 via Ipswich.

« En direction ouest, suivez le symbole de déviation en cercle plein. En direction est, suivez le symbole de déviation en triangle plein.

Le trafic autour de la zone a été plus dense que d’habitude en raison du match à domicile de l’Ipswich Town FC contre ses rivaux de Colchester.

Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent des files d’attente sur des kilomètres sur la route.

Les gens ont laissé leur voiture car les retards devraient durer au moins jusqu’à 19h30.

On pense que les garde-côtes ont également été appelés et que le canot de sauvetage de la RNLI Harwich a été envoyé.

Ipswich Buses Service Updates a tweeté: “Nous sommes désolés de vous informer que le pont Orwell a été fermé par la police dans les deux sens, cela signifie que le trafic va s’intensifier et que nos services peuvent subir des retards en conséquence.”

Orwell Bridge Traffic Alerts a indiqué qu’il y avait des retards allant jusqu’à 31 minutes sur la direction est avec environ 69 minutes sur la direction ouest.

Plus à venir…