Trafic autoroutier britannique MAPPED : des manifestants bloquent la circulation à travers le Royaume-Uni | Royaume-Uni | Nouvelles

Les manifestants d’Isulate Britain ont bloqué la circulation sur les M4 et M1 ce matin. C’est la dixième fois qu’Insulate Britain provoque des perturbations sur les autoroutes et les routes A au cours des trois dernières semaines.

Les manifestants d’Insulate Britain sont arrivés à la jonction 3 de la M4, connue sous le nom de Cranford Parkway Interchange, peu après 8 heures du matin ce matin.

Un groupe distinct a bloqué la sortie 1 de la M1, à Staples Corner.

Quelque 13 membres du groupe ont pris la route et bloqué la circulation, exigeant une action urgente du gouvernement sur le changement climatique.

Une personne se serait collée à la route, avec quatre policiers sur les lieux dans les 15 minutes.

Certains manifestants se sont enchaînés et refusent de bouger.

La police a actuellement procédé à une arrestation et exhorte les autres manifestants à passer à autre chose.

« Huit personnes ont été libérées jeudi après avoir bloqué la M25 à la jonction 30 et elles sont revenues, avec d’autres arrêtées plus tôt dans la semaine.

“Isulate Britain dit que les actions se poursuivront jusqu’à ce que le gouvernement fasse une déclaration significative indiquant qu’il isolera toutes les 29 millions de maisons qui fuient en Grande-Bretagne d’ici 2030, qui sont parmi les plus anciennes et les plus énergivores d’Europe.”

Cela fait suite à plusieurs manifestations de mercredi, qualifiées d'”idiotes” par le secrétaire aux Transports Grant Shapps.

Le gouvernement a obtenu la semaine dernière une injonction qui signifie que toute personne bloquant le M25 pourrait être reconnue coupable d’outrage au tribunal, passible d’une peine maximale de deux ans de prison ou d’une amende illimitée.

Sir Stephen House, sous-commissaire de la police métropolitaine, a déclaré cette semaine que les manifestations sont une “folie absolue” car les officiers mettent leur “vie en danger” pour gérer les manifestants.

Il a déclaré: “Le plus récent que j’ai vu avait des agents qui couraient entre des camions articulés qui se déplaçaient sur la chaussée principale de la M25.

« Nous ne pouvons pas faire cela. Nous ne pouvons pas mettre la vie des gens en danger. La vie de mes officiers et celle des manifestants en danger.

“Nous devons d’abord faire attention à cela.

“Mais nous avons été très rapides pour déplacer ces personnes et les arrêter.”

Il a ajouté: “Ils ont commencé sur les bretelles, ce qui est déjà assez grave, mais nous sommes maintenant passés aux chaussées principales de la M25, ce qui est une folie absolue.”