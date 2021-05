Trafic de Dartford Crossing: le tunnel de Dartford FERMÉ alors que des «gravats» de camions bloquent la chaussée | UK | Nouvelles

Le tunnel est de Dartford Crossing a été fermé en raison de l’incident du camion et a causé plus de neuf milles de congestion. Highways England a déclaré qu’il y avait «une grande quantité de gravats bloquant la chaussée» et a mis en garde contre des retards allant jusqu’à 85 minutes.

Il y a également du trafic en file d’attente sur l’approche anti-horaire M25.

Les voitures qui se déplacent vers le nord sont détournées par le tunnel ouest, tandis que la plupart des camions sont invités à rejoindre l’autoroute M25.

Des agents de la circulation spécialisés restent sur les lieux pendant que l’opération de nettoyage se poursuit.

Aucun blessé n’a été signalé.

Dans un communiqué, Highways England a déclaré: «Le tunnel est du passage de Dartford est fermé en raison d’un camion qui a perdu sa charge.

«Il y a une grande quantité de gravats bloquant la chaussée.

«Il y a actuellement des retards de 85 minutes au-dessus des temps de trajet normaux et 15 km de congestion à l’approche de l’incident.

«Le trafic sous la hauteur de 4,8 mètres (15 ‘9″) est détourné via le tunnel ouest.

«Le trafic sur cette hauteur devra faire le tour de la M25.

«Les entrepreneurs de Highways England travaillent sur les lieux pour éliminer les débris et rouvrir le tunnel le plus rapidement possible.

«Il est conseillé aux usagers de la route de s’attendre à des retards à l’approche de l’incident et de prévoir plus de temps pour leurs trajets.»

Plus à venir