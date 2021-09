Trafic M1 : autoroute fermée près de l’aéroport d’East Midlands après un accident de voiture | Royaume-Uni | Nouvelles

in

La chaussée en direction sud est fermée de la jonction 25 pour Sandiacre, Derbyshire, à la jonction 24 pour Kegworth, Leicestershire et Ratcliffe on Soar, Nottinghamshire. Cette jonction peut également être utilisée pour l’aéroport d’East Midlands, une plaque tournante pour Ryanair et Jet2.com.

Les secours se sont précipités sur les lieux d’un “accident de plusieurs véhicules” près de la sortie 24.

Le trafic est de retour à la jonction 26, pour Nuthall, Nottinghamshire et North Nottingham – un tronçon d’environ 12 milles.

Il est conseillé aux conducteurs d’utiliser des itinéraires alternatifs, notamment l’A610 et l’A52 autour de Nottingham, rejoignant l’autoroute à Kegworth.

Ces routes et l’A50 sont donc encombrées, selon Nottinghamshire Live.

La circulation en direction nord est lente à l’approche de l’accident. La congestion est de retour sur la liaison A42 à la jonction 23A, qui se trouve près de l’aéroport.

La police du Leicestershire a tweeté : « Une fermeture de route a été mise en place en raison d’un incident policier.

“Veuillez trouver un itinéraire alternatif. Mises à jour à suivre.”

On ne sait pas s’il y a eu des blessés dans l’accident, mais des ambulanciers paramédicaux du Leicestershire, du Nottinghamshire et du Derbyshire sont présents.

La M1 se déplace vers le nord au-delà de Nottingham et relie le trafic des Midlands au nord de l’Angleterre, en passant par le South Yorkshire, autour de Sheffield et finalement dans le West Yorkshire.

Un grave accident a fermé une grande partie de la même autoroute la semaine dernière, plus au sud dans le Northamptonshire. Une ambulance aérienne a dû atterrir pour transporter les blessés à l’hôpital à la suite du shunt près de la jonction Toddington et Harlington.

Il s’agissait d’un camion renversé.

Les routes locales traversant Woburn et Milton Bryan étaient très fréquentées alors que la circulation quittait l’autoroute à la jonction 13.

Certains conducteurs en direction du nord sont partis à la jonction 11a pour utiliser l’A5 via Houghton Regis, Bedfordshire et Hockliffe à proximité.